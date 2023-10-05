الامارات | أخطأ الموظف معه بالفكة فأطلق عليه النار وكاد يقتله

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق أحد زبائن مطعم تاكو بيل النار عدة مرات على موظف لأنه أخطأ في عد الفكة المالية التي أعادها له بعد تلبية طلبه.

واتهمت الشرطة دول ماكليندون، 67 عاما، بإطلاق النار داخل مطعم للوجبات السريعة بعد أن غضب من أحد الموظفين، وفقا لقسم شرطة شارلوت مكلنبورغ.

وقالت الشرطة إن ماكليندون بدأ إطلاق النار على المطعم من الخارج مساء السبت ثم فر.

وتم نقل الموظف الذي يبلغ من العمر 54 عامًا إلى المستشفى مصابا بجروح تهدد حياته. وفقا لمحطة WSOC .

واستخدم رجال الشرطة لقطات المراقبة من المطعم الواقع بولاية نورث كارولينا، إضافة لإفادات الشهود للحصول على معلومات عن سيارة ماكليندون، حيث تم اعتقاله في منزله لاحقا.

وحثت الشرطة إثر هذا الحادث الجمهور على عدم الرد بالعنف عند الانزعاج في مواقف مماثلة.

وقال الرائد توري تيليس " إذا كان بإمكانك أخذ الوقت الكافي لأخذ نفس عميق، والتراجع خطوة إلى الوراء، بغض النظر عما هو عليه شعورك، وإجراء محادثة حقيقية مع شخص ما، بدلاً من الاستسلام لمشاعرك أو الانزعاج مما يحدث لك".

وهذه ليست الحادثة الوحيدة من نوعها، إذ وقع إطلاق النار في نفس اليوم الذي سلم فيه إليزار رافيلو، أحد عملاء ماكدونالدز، نفسه لرجال الشرطة بعد قيامه بحرق مدير في مطعم في ميامي سبرينغز بالقهوة الساخنة بعد جدال حول بنس واحد.