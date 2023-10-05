الامارات | سرق سيارة فوجد فيها طفلاً ثم سرق بنكًا واصطدم بشجرة ومات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشرطة أمس إن رجلاً يشتبه في قيامه بسرقة سيارة في ولاية كونيتيكت الأمريكية ومعه طفل يبلغ من العمر 17 شهرًا في المقعد الخلفي ثم سرقة بنك توفي بعد أن اصطدمت السيارة بشجرة.

وقالت السلطات إن الطفل كان مستيقظا ومستجيبا بعد الحادث الذي وقع في وندسور شمال هارتفورد.

وقالت الشرطة في وندسور إنها تلقت بلاغًا بعد الساعة التاسعة صباحًا بقليل يوم الأربعاء يفيد بأن شخصًا ما سرق سيارة من خارج المدرسة وكان بها طفل في المقعد الخلفي. وبعد فترة قصيرة، تلقت الشرطة تقارير منفصلة عن عملية سطو على بنك واصطدام سيارة بشجرة، وفقًا لصحيفة هارتفورد كورانت.

واستجابت الشرطة للمواقع الثلاثة حسب "ا ف ب".

وقال الضابط نيكولاس دالي في بيان نقلته الصحيفة: ”بينما جمع الضباط المعلومات في كل موقع، أصبح من الواضح أن الحوادث الثلاثة مرتبطة ببعضها البعض”.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن المشتبه به سرق السيارة من أمام المدرسة قبل أن يسطو على البنك، ثم هرب بعد ذلك واصطدم بالسيارة المسروقة وكان الطفل لا يزال بداخلها.

وتم إعلان وفاة المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن هويته، في مكان الحادث.

