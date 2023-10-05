بالفرو.. جاكت قائدي الدراجات النارية موضة خريف شتاء هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

في عالم الموضة، تتغير الاتجاهات باستمرار، ولكن هناك بعض القطع الكلاسيكية التي تظل دائمًا رائجة.

جاكت قائدي الدراجات النارية هو أحد هذه القطع، وهو عنصر أساسي في خزانة ملابس كل امرأة.

في خريف وشتاء 2023/2024، يكتسي جاكت قائدي الدراجات النارية بالفرو ليمنح المرأة إطلالة دافئة وأنيقة في نفس الوقت، إذ إن الفرو هو عنصر فاخر يضيف لمسة من الأناقة إلى أي إطلالة.

ويمتاز جاكت قائدي الدراجات النارية بقصة صندوقية وياقة عريضة مع تفاصيل من الجلد، ويطل هذا الموسم بمظهر متفرد يكسر قوالب الموضة ويكتسي بالفرو، الذي يتألق باللون البيج الكريمي، بحسب مجلة “Elle”.

وعن كيفية التنسيق، أوضحت مجلة المعنية بالموضة والجمال أن جاكت قائدي الدراجات النارية المصنوع من الفرو يتناغم مع بنطال قماشي أو جينز ذي قصة ضيقة، وذلك لخلق تباين مثير مع القصة الصندوقية للجاكت.

ولإطلالة أكثر جرأة وتفردا، يمكن تنسيق جاكت قائدي الدراجات النارية مع بنطال من الجلد.

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