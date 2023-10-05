التنورة الجلد الماكسي.. إطلالة فخمة وجريئة على غرار نجمات الروك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

في عالم الموضة، تلعب الموسيقى دورًا مهمًا في تشكيل الاتجاهات، فكثيرًا ما تلهم نجمات الموسيقى صناع الموضة بإطلالاتهن الجريئة والأنيقة.

في هذا الموسم، تتربع التنورة الجلد الماكسي على عرش الموضة النسائية، وهي قطعة أنيقة وجريئة يمكن أن تمنح المرأة إطلالة فخمة على غرار نجمات موسيقى الروك.

وبحسب مجلة “Elle” أن التنورة الجلد الماكسي تأتي هذا الموسم مصنوعة من جلد طبيعي أو اصطناعي ويصل طولها إلى الكاحل وتكتسي باللون الأسود الفخم.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن التنورة الجلد الماكسي تتألق بقصّة على شكل حرف A، والتي تضفي على القوام لمسة أنوثة.

نمط الشطائر

وعن كيفية التنسيق، أوضحت “Elle” أنه يمكن تنسيق التنورة الجلد الماكسي السوداء على نمط "الشطائر"؛ حيث يتم تنسيقها مع توب يكتسي باللون الأبيض وحذاء رياضي باللون الأبيض أيضا.

وتخلق هذه التوليفة الكلاسيكية، التي تلعب على وتر التباين بين الأسود والأبيض، إطارا جذابا ومثيرا يجعل التنورة الجلد الماكسي السوداء في بؤرة الأضواء.

ولتأكيد طابع الروك، يمكن تنسيق التنورة الجلد الماكسي السوداء مع جاكت جلد أسود، بالإضافة إلى بوت قائدي الدراجات النارية باللون الأسود أيضا.

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