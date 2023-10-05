فيديو.. هل زيت الزيتون يسبب انسداد الشرايين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

زيت الزيتون يحتوي على المزيد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، ولكن هل تناوله يسبب انسداد الشرايين.

أوضح أخصائي التغذية الدكتور إبراهيم العريفي عبر استضافته في برنامج "الراصد" المذاع عبر قناة الإخبارية، حقيقة تسبب زيت الزيتون في انسداد الشرايين.

وقال العريفي: "في معلومة مغلوطة دائما في المجالات كلها، لكن زيت الزيتون لا يسبب انسداد الشرايين".

تابع: "أكبر كذبة لما تقول زيت الزيتون خالي من الكوليسترول، وأصل الكوليسترول مرتبط بالدهون الحيوانية والشحوم، ومن ثم ليس لا علاقة الزيوت النباتية بالكوليسترول".

واستكمل أخصائي التغذية: "الذي يمكن أن يسد الشرايين الشحم والدهون، ولكن مريض السكري يجب أن يحذر من زيت الزيتون حتى إذا كان صحياً، لأنه مثل الدهن والسمن الإفراط في تناوله يضر بالصحة".

ولفت: "الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بشرب زيت الزيتون والدهان به فهو مفيد للجلد ولكن بشرط أن يدهن في الليل ولا يتعرض به الشخص لأشعة الشمس"

اقرأ أيضا:

ما يحدث لجسمك عند تناول القهوة باللبن يوميا؟

طبيبة تحذر من تناول هذه السمكة: قد تسبب الوفاة

"سعادة وحب".. 3 أبراج الأكثر حظا عاطفيا في شهر أكتوبر

موظف متجر بكالفورنيا يتعرض لحروق خطيرة بعد اشتباك مع سارق وهذا ما حدث

"بيتشقلب حالهم في الحب".. 4 أبراج من الرجال "أساتذة" في إسعاد الطرف الآخر