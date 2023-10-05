طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بـ3 وصفات.. أسهل من بعضها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

وفري في ميزانية البيت واصنعي بنفسك الجبنة الكريمي بمكونات بسيطة، تمنحك نفس الطعم الرائع وفي خطوات بسيطة، إذ تعد واحدة من الوصفات السهلة، اتي تصلح للإفطار والعشاء، بحسب الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها «على قد الإيد» على «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الجبنة الكريمي «الوصفة الأصلية»

المقادير:

كيلو حليب مغلي.

¼ كوب خل.

¼ كوب زبد بدرجة حرارة الغرفة.

3 قطع جبن مثلثات (اختياري).

ملح.

طريقة التحضير:

وضع الخل على الحليب على نار متوسطة، ويقلب حتى يصل الحليب إلى قوام الحليب القاطع، ويتكون لديك جبن وشرش.

ضعي الخليط في مصفاة واتركيه لمدة ساعتين لفصل الجبن عن الشرش.

في وعاء الخلاط، ضعي الجبن المستخلص من خليط الحليب، وضيفي الجبن المثلثات والزبد ورشة ملح واضربي المكونات جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي.

ضعي الجبن الكريمي في الثلاجة واستخدميه عند الحاجة.

طريقة عمل الجبنة الكريمي بـ3 مكونات

8 أكواب من الحليب.

5 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

يسكب الحليب في قدر متوسط وسخن على نار متوسطة حتى الغليان.

يسكب عصير الليمون فوق الحليب بمجرد غليانه، ثم أطفئي النار وضعيه جانباً لبضع دقائق حتى يتخثر.

يسكب مزيج الحليب في قطعة قماش قطني ويوضع في مصفاة حتى يصفى من اللبن السائل كاملاً، ويمكن استخدام طريقة العصر باليد.

يوضع مزيج الحليب المصفى في خلاط الطعام مع الملح.

يخلط اخلطيه لمدة دقيقتين حتى تحصلي على جبنة كريمية خفيفة ورقيقة.

قدمي الجبنة الكريمية مباشرة، أو خزنيها في وعاء محكم الإغلاق لمدة تصل إلى 7 أيام.

طريقة عمل الجبن الكريمي بالشيدر

المكونات:

عبوة جبن كريمي.

ربع كوب مايونيز.

كوب زبادي.

كوب جبن شيدر مبشور.

قرن فلفل أخضر حار مفروم.

ملعقة كبيرة بودرة مرق دجاج أو خضار.

ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

رشة ملح.

طريقة التحضير:

يخلط الجبن الكريمي واللبن والمايونيز في طبق حتى يصبح المزيج متجانساً وناعماً.

تضاف بودرة الثوم والملح والفلفل المفروم وجبن الشيدر المبشور.

تضاف بودرة المرق واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات.

يوزع خليط التغمسية في أطباق صغيرة وقدميها إلى جانب الشيبس والخضار والموالح.