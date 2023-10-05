بعد أمطار مطروح.. نصائح مهمة لتجنب مخاطر الطقس السيئ

القاهرة - سمر حسين - ماما

بعد منتصف الليل ضربت أمطارًا غزيرة بعض مناطق محافظة مطروح، ما تسببت في انقطاع التيار الكهربائي بشكل مؤقت، حيث تدفقت المياه إلى الشوارع وتحديدا مناطق وادي الرمل والقصر والكيلو 4 وحي الزيتون، ما تسبب في حالة ذعر شديدة بين الأمهات، خوفا على أطفالهن.

أمطارغزيرة على مطروح

قال عمرو عبدالمجيد رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، إنه تم الدفع بمعدات مجلس المدينة بمنطقة الكيلو 4، لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية للمياه المنحدرة من وادي التويويع نتيجة شدة الأمطار والسيول للحد من خطورة المياه على منازل المواطنين، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، التي نقلتها عنه حساب المحافظة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعليقًا على ما شهدته محافظة مطروح، خلال الساعات الماضية، بأن المحافظة شهدت سقوط أمطار رعدية، كانت متوسطة الشدة بكميات متفاوتة بين الأماكن وبعضها.

وأشارت عضو المركز الإعلامي للأرصاد، إلى أنه من المتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار على مطروح خلال الساعات المقبلة، بجانب استمرار تكون السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية على المحافظة، ما يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة.

نصائح لتفادي موجة الأمطار

مجموعة من النصائح المهمة قدمتها «منار» للأمهات وأهالي مطروح، لتفادي موجة الأمطار، قائلةً: «يجب على الأمهات عدم الخروج من المنزل هم وأسرهم، إلا للضرورة القصوى، لتجنب الإصابات، وفي حالة استدعى الأمر الخروج لا بد من ارتداء السترات، خاصة في الصباح الباكر، مع الحرص على استخدام الشمسيات في الأماكن التي تتساقط فيها الأمطار بغزارة».

وجهت عضو المكتب الإعلامي بالأرصاد، بضرورة الحرص على ارتداء ملابس قطنية، مع تجنب فترات سقوط الأمطار الغزيرة، وفي حالة انقطاع الكهرباء يمكن الاعتماد على الشموع، لكن مع ضرورة توخي الحذر، لتفادي حدوث الحرائق، محذرة من التواجد عند ممرات السيول أو أماكن تجمع الأمطار، بخلاف الابتعاد عن أعمدة الإنارة وعدم ملامسىة الأسلاك الكهربائية في الشارع.