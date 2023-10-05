موديلات فساتين بدرجات اللون البرتقالي للمحجبات لخريف 2023

ظهر اللون البرتقالي خلال عروض الأزياء بقوة، ورأينا العديد من دور الأزياء العالمية تقدّم اللون البرتقالي بأنماط متنوّعة، وكانت أبرز وأجمل هذه التصاميم التي ضمّت أساليب عصرية؛ من خلال تقديم فساتين للمحجبات بقصّات أنثوية مزيّنة بطبعات متنوّعة وبأنماط مختلفة تلبّي مختلف احتياجاتكِ، خاصة أن هذا اللون يتوفّر بعدّة درجات من الخافتة إلى القوية.

فستان كاجوال باللون البرتقالي من Helmstedt

إذا كنتِ تبحثين عن فستان كاجوال مناسب للمشاوير القريبة؛ نرشح لكِ هذا الفستان المصمم باللون البرتقالي بقصّة أنثوية وساحرة؛ صمم بقماش الحرير بأكمام طويلة منفوشة مع رقبة دائرية؛ وجاء الفستان بدرجات اللون البرتقالي مطبع بدوائر كبيرة وصممت التنورة طويلة منفوشة بطبقات كسرات أمامية؛ ويمكنك انتعال بوت طويل حد الركبة باللون البرتقالي أو الأبيض.

فستان سهرة باللون البرتقالي منMarina Bitu

للمرأة صاحبة الذوق الرفيع والكلاسيكي يمكنك ارتداء هذا الفستان للمناسبات الخاصة؛ حيث صمم من قماش القطيفة باللون البرتقالي وجاء بتصميم دوائر كبيرة كشكش؛ مع حمالات رفيعة فيما جاء بتصميم مثلث مفتوح؛ مع تنورة طويلة واسعة؛ ويمكنك تنسيقها مع توب بأكمام طويلة باللون الأسود؛ وانتعلي حذاء أسود.



فستان عصري باللون البرتقالي من جوسلين Joslin

للإطلالات النهارية السريعة؛ يمكنك ارتداء هذا الفستان من جوسلين المصمم من القماش وجاء بأكمام طويلة منفوشة مزينة بطبقتين من الكشكش مع ياقة صغيرة ومزين بأزرار كبيرة باللون البرتقالي؛ فيما صممت التنورة منفوشة بقصّة طبقات الكشكش؛ وصمم على شكل دوائر مفتوحة؛ اعتمدي معه حذاء باللون البيج .

فستان شيك باللون البرتقالي من مارسيل أوسترتاج Marcel Ostertag

للخروجات المسائية الراقية والمريحة يمكنك ارتداء هذا الفستان من مارسيل أوسترتاج حيث صمم من قماش الساتان وجاء بأكمام طويلة واسعة وأساور أكمام ضيقة مزينة بأزرار صغيرة باللون الأسود وياقة قصيرة صغيرة وصمم الفستان بأزرار صغيرة؛ فيما صممت التنورة طويلة وواسعة مع حزام عريض ملتف حول الخصر بشكل أنيق؛ ويمكنك أن تكملي اللوك بحذاء طويل جلد باللون الأسود وحقيبة يد برتقالية مع حجاب أبيض.

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