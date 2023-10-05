مشروع سجاد يدوي يساعد «أميرة» على مصاريف البيت: عيشت «حياة كريمة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نول خشبي كبير، خيوطه مشدودة جيدا، تغزل منه «أميرة محمود» سجاد يدوي عالي الجودة، ينافس في جمال صنعه ذلك المصنوع بماكينات آلية، إذ وضعت فيه خبرتها، فأبدعت وأصبحت يدٍ منتجة في قريتها.

فرصة عمل تناسب طبيعة الريف

بعد سنوات من البحث عن عمل يناسب طبيعة بيئتها الريفية، حيث تسكن فى منطقة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، وتقضى تقاليد القرية بعدم خروج النساء إلى العمل، وجدت الأم «أميرة» شغفها في التدريب المجاني على المنسوجات اليدوية الذي يوفره مركز استدامة وتنمية المرأة الريفية الذي افتتاح العام الماضي في قريتها، بواسطة مؤسسة «صناع الخير» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، وتحت مظلة مبادرة حياة كريمة.

«حاولت أساعد جوزي على مصاريف الحياة وأحسن دخلنا وكان لازم أشتغل»، تقول في بداية حديثها لـ«الوطن».

تدريبات سجاد يدوي

مركز الاستدامة أتاح للأم الأربعينية، تدريبا عمليا على كيفية استخدام النول الخشبي في غزل وصناعة الكليم والسجاد اليدوي، كحرفة تساعدها على مصاريف المعيشة: «لما جيت المركز مكنتش أعرف أي حاجة وعلموني كل حاجة مجانا من أول مسكة الخيط لحد ما قدرت أطلع منتج جاهز للعرض»، حسب روايتها.

مرت أسابيع التدريب واحترفت «أميرة» استخدام النول الخشبي وفي نهاية فترة التدريب بالمركز، حصلت على نول خشبي مجانا في بيتها ليكون نواة مشروعها الخاص، دون أن تضطر لترك أطفالها وتنفق منه على بيتها، «ركبوا ليا نول في البيت وعملت منه سجاد يدوي وكليم»، ووجدت في ذلك فرصة لكسب قوت يومها.

نول مجاني في البيت

تتولى أميرة إنتاج السجاد والكليم وفي المقابل تتولى مؤسسة صناع الخير تسويق المنتجات لها لبيعها في معارض الدولة كمعرض ديارنا ومعرض تراثنا للحرف اليدوية، وعبرت عن استفادتها من التدريب المهني والمشروع المجاني في بيتها بقولها، «دلوقتي بقدر أساعد جوزي وأراعي ولادي» تقول عن استفادتها من المشروع الذي ساعدها على مصاريف المعيشة، بدلاً من اللجوء إلى عمل شاق خارج المنزل.