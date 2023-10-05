للرجل.. أطعمة تحافظ على صحة قلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

القلب أحد أهم أعضاء الجسم، فهو مسؤول عن ضخ الدم بأنحاء الجسم.

ويلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة القلب، حيث يمكن أن يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية.

إليك خمسة أطعمة يمكن أن تساعد على الحفاظ على صحة القلب لدى الرجال، بحسب استشاري التغذية العلاجية حازم علي في تصريحه لـ"الخليج 365".

الأسماك الدهنية

السلمون والتونة والسردين، تحتوي على أوميغا-3 الدهنية التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتقليل خطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

الفواكه والخضروات

تحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن التي تعمل على خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

المكسرات والبذور

مثل اللوز والجوز والبذور بذور الكتان، بذور الشيا، تحتوي على دهون صحية وألياف ومضادات الأكسدة، مما يساهم في تحسين صحة القلب.

الشاي الأخضر

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على تقليل خطر أمراض القلب والأوعية الدموية وتحسين وظائف الشرايين.

الشوفان والحبوب الكاملة

تحتوي على الألياف والبيتا جلوكان ومضادات الأكسدة، مما يساعد على خفض الكوليسترول وضبط مستويات السكر في الدم، محميّةً بذلك صحة القلب.

نصائح طبية

من المهم أيضًا تنسيق هذه الأطعمة مع نمط حياة صحي، بما في ذلك النشاط البدني وتجنب التدخين والتحكم في الوزن.

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