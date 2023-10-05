ارتفاع الكوليسترول لدى الرجال.. إليك أسبابه و6 أعراض تحذيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكوليسترول هو مادة شمعية تشبه الدهون، ويتم تصنيعها في الكبد والخلايا الأخرى.

يحتاج جسمك إلى الكوليسترول لصنع الهرمونات وفيتامين د والأحماض الصفراوية التي تساعد على هضم الدهون.

وارتفاع نسبة الكوليسترول يعرض الرجال لخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الشرايين الطرفية.

وفي هذا التقرير، نذكر لكم أسباب وأعراض ارتفاع الكوليسترول لدى الرجال، نذكرها لكم وفقًا لما ورد في موقعي "webmd"، و"timesofindia".

- الأسباب:

1. مع تقدم الرجال في العمر، تنتج أجسامهم كمية أقل من هرمون التستوستيرون، وهو هرمون ضروري للرجال، ما يُزيد من خطر تعرضهم لمشكلات في القلب وارتفاع نسبة الكوليسترول الضار.

2. اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة.

3. تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة.

4. الاستهلاك المفرط للأطعمة المصنعة.

5. زيادة الوزن أو السمنة يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول.

6. يمكن أن يؤدي التدخين إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول.

- الأعراض:

تنميل في الساقين والقدمين.

ضعف الانتصاب.

أظافر شاحبة.

اصفرار الجلد (اليرقان).

بقع حمراء وحكة على الجلد بالوجه.

رواسب دهنية حول العين.

كيفية خفض مستويات الكوليسترول؟

1. تجنب استهلاك الكحول.

2. تناول نظامًا غذائيًا منخفض الدهون المشبعة وغنيًا بالألياف.

4. ممارسة الرياضة بانتظام.

5. الحفاظ على وزن صحي.

6. الإقلاع عن التدخين.

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