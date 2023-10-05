منها "السهر والسكر".. احذر عادات خاطئة تدمر جهازك المناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

الجهاز المناعي خط الدفاع الأول للجسم ضد الأمراض، فهو مسؤول عن حماية الجسم من العدوى البكتيرية والفيروسية

خبير المناعة والحساسية مجدي بدران، يقول إن هناك العديد من العادات الخاطئة التي يمكن أن تضعف جهاز المناعة، ما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

السهر

عندما لا يحصل الجسم على قسط كافٍ من النوم، فإنه لا يستطيع إصلاح نفسه كما أن السهر يمكن أن يؤدي إلى الإجهاد، وهو عامل آخر يمكن أن يضعف جهاز المناعة.

تناول الأطعمة غير الصحية

تناول الأطعمة غير الصحية يمكن أن يضعف جهاز المناعة مثل الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون المشبعة والسعرات الحرارية وهو عامل آخر يمكن أن يضعف جهاز المناعة.

التدخين

أحد أكثر العادات الخاطئة التي يمكن أن تضر بصحة الجهاز المناعي ويمكن أن يلحق الضرر بخلايا الدم البيضاء، وهو عامل آخر يمكن أن يضعف جهاز المناعة.

قلة ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تساعد على تحسين الدورة الدموية، وأيضًا تساعد على نقل خلايا الدم البيضاء إلى موقع العدوى كما أن ممارسة الرياضة يمكن أن تساعد على تقليل التوتر، مما يتسبب في نقص المناعة.

الإجهاد

يمكن أن يضعف جهاز المناعة عندما يكون الشخص متوترًا، فإن الجسم يطلق هرمونات يمكن أن تضر بخلايا الدم البيضاء كما يمكن أن يؤدي إلى سوء التغذية، وهو عامل آخر يمكن أن يضعف جهاز المناعة لدى الشخص.

تناول أدوية معينة

بعض الأدوية يمكنها أن تضعف جهاز المناعة ويمكن أن تؤدي إلى انخفاض إنتاج خلايا الدم البيضاء في الجسم وتؤثر في جهازك المناعي.

نصائح طبية لجهازك المناعي:

1- الحصول على قسط كافٍ من النوم

2- تناول نظام غذائي صحي

3- ممارسة الرياضة بشكل يومي

4- تجنب التدخين

5- تجنب التعرض للمواد الكيميائية الضارة

6- احصل على التطعيمات الموصى بها.

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