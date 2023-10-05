ابنة الدكتور هاني الناظر: «شغال على طول ومفيش وقت يقعد معانا.. اصبروا عليه واعذوره»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن سيطرت على محبي الدكتور هاني الناظر طبيب الجلدية الشهير، بسبب الأزمة الصحية التي لحقت به، ونشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أنه لم يتمكن من الرد على أي استفسارات نتيجة مروه بوعكة صحية شديدة، نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية، لتنشر ابنته عبر حسابه الرسمي سبب شعوره بالمرض بشكل مستمر.

ابنة هاني الناظر تكشف سبب شعور والدها بالتعب بشكل مستمر

حالة مرضية شديدة عانى منها طبيب الجلدية هاني الناظر منذ ساعات، وبدأ الأمر بصداع مزمن، وتبين بعد توقيع الكشف الطبي عليه وعمل الفحوصات اللازمة إصابته بالسرطان.

وكشفت ابنته سبب شعوره بالتعب المستمر، وكتبت نجلا هاني الناظر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «أنا حبيت اقولكوا أنه فعلا بيرجع من العيادة بعد يوم متعب طويل، ويفضل يرد على أسئلة الناس ويكتب علاجات وساعات بيسهر لقرب الفجر، وبياخد كتير من وقت أسرته، اللي هو احنا وأحفاده اللي بيحبوه جدا يلعبوا معاه، ومش بيقعد معانا علشان يساعد الناس المريضة، ويكتب لهم علاج، لعله يكون سبب في شفاؤهم، وبييجي على نفسه علشان مايتعبش الناس، ويكلفهم ويخليهم ييجوا العيادة علشان يكتبلهم العلاج».

تابعت «نجلا»: «والدي لو حد راحله العيادة ولاقاه تعبان، أو متعصب شوية فده بيكون نتيجة الإرهاق الشديد اللي هو بيكون فيه، دكتور هاني بردو بيكون حريص على المرضى بتوعه، أنا بس رجائي ان انتوا تصبروا عليه وتدوله أعذاره وقت تعبه أو لو كان أوقات عصبي شوية، زي ما هو بيصبر على الناس ويتحمل أذى البعض، وتقدّروا تعبه وتعب أي دكتور بياخد من وقته وجهده علشان يساعد في شفاء أي مريض».

الظهور الأخير للدكتور هاني الناظر

كان هذا الظهور الأخير للدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية على موقع التواصل الاجتماعي عندما شارك بصورة له بدت فيها ملامحه بصحة جيدة، مدونًا: «السيدات والسادة الأصدقاء والمتابعين لصفحتي أنا من عينيا الاثنين طبعًا استقبل أسئلتكم الطبية وأجاوب عليها كالمعتاد، ولكن يبدو للأسف أنه حدث تغير مفاجئ في نظام فيسبوك بحيث أصبحت المنشورات لا تظهر إلا لعدد قليل جدا من حضراتكم يختاره نظام الفيس بوك، وبالتالي لا يصلني على الصفحة إلا عدد محدود للغاية من الأسئلة، التي قد يرى أصحابها منشوراتي بالصدفة».

وتابع «الناظر»: «قد يكون الحل للتغلب على هذه المشكلة أن يقوم صاحب السؤال أو من يريد متابعة ما أنشره هو الدخول مباشرة على صفحتي لمتابعة المنشورات دون أن ينتظر ظهورها بالصدفة على التايم لاين على صفحته».