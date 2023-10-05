آيتن عامر توجه «رسالة مؤثرة» لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن سيطرت على محبي النجمة المتألقة أيتن عامر، وتفاجىء متابعي النجمة الجميلة بوضع منشور عبر حسابها الرسمي على الإنستجرام، بأنها تعرضت لوعكة صحية، ويتعاطف معها الجميع بعد نشرها صورة «محاليل معلقة» لتكن آخر ما نشرته، فيما تسائل الجمهور عن آخر التطورات الصحية لها.

آخر مانشرته آيتن عامر بعد تعرضها لوعكة صحية

تعرضت الفنانة الشابة أيتن عامر لوعكة صحية، لتشارك جمهورها آخر التطورات الخاصة بها، ونشرت عبر حسابها الرسمي على الإنستجرام، صورة «محاليل معلقة» معلقة عليها قائلً:ا «أنا زهقت»، لم يكن ذلك الأمر الوحيد الذي شاركته «آيتن» بل وجهت رسالة مؤثرة لجماهيرها في صورة حكمة للجميع.

رسالة أيتن لجمهورها

وجهت «أيتن» رسالة مؤثرة للجمهور عبر حسابها الرسمي على الإنستجرام، منذ ساعات قليلة لتكتب قائلة: «المشاعر التي تغيرت بسبب الإدراك لا تعود، المدرك ليس كالغاضب، المدرك لا يعود، لايعود آبدا».

آخر التطورات الصحة لحالة أيتن عامر

قالت أيتن عامر في تصريحات لـ«الوطن»، إن التعب بدأ معها منذ ما يقرب من يومين خلال تصوير فيلم درويلة: «تعبت للغاية لم أكن قادرة على الحركة ووصلت درجة حرارتي 40، واضطريت أكمل تصوير وأخذت عدد كبير من المضادات الحيوية».

أما عن آخر أعمالها، فقد نشرت عبر خاصية الاستوري في حسابها الرسمي على الإنستجرام، صورة لها رفقة مجموعة من الفنانين، وقالت إنها تشارك في الجزء الثاني لمسلسل عنبر 6، الذي سيتم عرضه في 12 أكتوبر الجاري على منصة شاهد.

وطرحت آيتن عامر قبل 3 أسابيع أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم اكشف، وحققت نحو 350 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، من كلمات إبراهيم محمد، وألحان أحمد أنور.