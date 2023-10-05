أعراض غير منتشرة تكشف عن تضخم الكلى.. واحذر هذه العوامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تضخم الكلى من المشكلات الصحية غير الشائعة على العديد من الأشخاص، ويجهل البعض الأعراض التي تكشف عن الإصابة بها، والتي يمكن أن تهدد صحتك.

لذا في التقرير التالي سوف نتعرف على تلك الأعراض، ونصائح للوقاية من الإصابة من تضخم الكلى، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Clevelandclinic.

أعراضه

1- الشعور بألم مفاجئ في الجانبين أو في البطن أو الظهر.

2- الشعور بالغثيان والرغبة في القيء.

3- الألم عند التبول.

4- ظهور الدم في البول.

5- التهاب المسالك البولية.

6- عدم القدرة على إفراغ المثانة بالكامل.

7- قلة التبول أو زيادته عن الحد الطبيعي.

8- الشعور بالتعب.

9- الحرقان عند التبول.

10- الحمى والقشعريرة.

أسبابه

حدوث انسداد في أحد أجزاء المسالك البولية من الأسباب الأكثر شيوعًا للإصابة بتضخم الكلى، بالإضافة إلى مجموعة أسباب وهي

- حصوات الكلى.

-انسداد الحالب.

-الإصابة بالأورام في المثانة أو البروستاتا أو الرحم، التي تشكل جزءاً من المسالك البولية أو بالقرب منها التي يمكنها أن تمنع تدفق البول.

- تضخم البروستاتا الحميد الذي يمكنه أن يسبب الضغط على مجرى البول.

- الإصابة بمشكلة في الأعصاب أو العضلات يمكن أن تؤثر في الكليتين أو الحالب.

- احتباس البول، ومن ثم يكون من الصعب إفراغ المثانة.

- ارتجاع المثانة الحالبي، حيث يتدفق البول للخلف من المثانة إلى الكليتين.

- قيلة حالبية، يبرز فيها الجزء السلفي من الحالب في المثانة.

عوامل الخطر التي تزيد الإصابة

- حصى الكلى.

- التاريخ الوراثي المتعلق بالإصابة بالسرطان في المسالك البولية.

- إجراء أي عملية جراحية سابقة في المسالك البولية.

- الإصابة بالالتهابات السابقة في المسالك البولية.

- جلطات الدم.

- تضخم البروستاتا.

الحمل لأنه يضغط على الحوض.

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