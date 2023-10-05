ظهرت "بقع" على جلده واعتقد إصابته بالسرطان.. كان ما حدث كان مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل :

أصيب رجل أسترالي بالذعر عند الاستيقاظ ذات يوم ليكتشف مجموعة من الشامات البنية على بطنه، معتقدًا إصابته بسرطان الجلد، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Ladbible.

ولأن المناخ الأسترالي يزيد خطر الإصابة بسرطان الجلد، يتم نصحهم باستمرار بفحص أنفسهم طوال الوقت للكشف عن أي أعراض تخص الإصابة بهذا النوع من السرطان، لذلك شعر جوش بالرعب عندما ظهرت تلك الشامات البنية عليه على نحو مفاجئ.

وبالبحث على الإنترنت، الذي أخبره بأنها علامة على سرطان الجلد بسبب التعرض لأشعة الشمس القوية، ولأنه كان في اليوم السابق لم يرتد قميصه، فتأكد أن ذلك التشخيص صحيح بنسبة كبيرة، وسرعان ما توجه إلى الطبيب المختص لفحصه جيدًا والتأكد من إصابته.

وعند فحص الطبيب له، اكتشف أن تلك النقاط البينة ما هي إلا بقايا شوكولاتة، ما جعل جوش في حالة من الإحراج كبيرة، وقدم الطبيب مناديل مبللة وقام بمسحها.

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