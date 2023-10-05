معلومات عن زوجة الدكتور هاني الناظر.. 40 سنة حب وسر اللقاء الأول

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جمعت بين الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية الشهير، وزوجته طبيبة الأسنان الدكتورة عزة سرى الدين، قصة حب طويلة بدأت منذ الصغر، فقد كانت جارته، وتعلق قلبه بها، وقد كان سببا في عملها بالمركز القومي للبحوث.

وفي أول سنة لها في كلية طب الأسنان تقدم لخطبتها، ليتم الزواج ويستمرلأكثر من 40 عامًا، وبالتزامن مع الأزمة الصحية التي يمر بها «الناظر» التي بسببها نال تعاطف الكثير من الناس بسبب إقدامه على الأعمال الخيرية وتقديم النصائح الطبية عبر صفحته الرسمية، تعرض السطور التالية حكاية زواجه وكيف بدأت علاقته بزوجته.

معلومات عن زوجة هاني الناظر

بعد إعلان إصابته بالسرطان، تقدم السطور التالية معلومات عن زوجة هاني الناظر:

-هي دكتورة الأسنان عزة سري الدين.

-نشأت قصة حبهما في الطفولة وكانت ابنة الجيران التي تعلق بها في شبابه.

- شارك هاني الناظر في حرب أكتوبر، وكانت تلك الفترة هي فترة الخطوبة ولم تستطع التواصل معه إلا من خلال والدته، ثم بعد انتهاء الحرب حدث الزواج.

-قالت عنه إنه السبب في دخولها للمركز القومي للبحوث، حيث ساندها لتكمل مسيرتها العلمية والعملية حتى أصبح البيت يضم عالمين كلاهما يقدر مواقف الأخر.

-أنجب الزوجين ثلاثة أبناء، منهم «محمد» الذي يعمل طبيب أمراض جلدية مثل والده.

قصة زواج الدكتور هاني الناظر

«هما جيرانا أعرفها من وهي صغيرة، الخطوبة كانت سنة 1974، ومن قبلها كنت ناوي اتجوزها وبحبها من وهي في ثانوي».. بتلك الكلمات وصف الدكتور هاني الناظر كيف بدأت علاقته بزوجته طبيبة الأسنان الدكتورة عزة سري الدين في أحد اللقاءات التلفزيونية، معلنًا حبه لها الذي بدأ منذ طفولتها، فقد تحولت الصغيرة التي كان بالأمس يلعب معها حسب وصفه، إلى فتاة جميلة تعلق قلبه بها وهي في المرحلة الثانوية.

وقال«الناظر»: «كانت لسة في ثانوي لما التحقت بالقوات المسلحة وكنت ظابط، ودي كانت الفترة اللي قربنا فيها، وهما أسرة من نفس مستوانا الاجتماعي، وظروفنا متقاربة، والدها كان محامي ووالدي كان دكتور».

اللقاء الأول بينهما كان صدفة

لم يخطط الزوجين لهذا اللقاء لكنه كان مقدرًا.. قالت الدكتورة عزة سري الدين:«كان أول مره اشوفه في عيادة والده لما روحت اتعالج من حبوب الشباب باعتبار أنهم جيرانا، كان بيروح العيادة وانا باخد جلسات هناك» ليرد الدكتور هاني الناظر قائلًا: «كان نصيب والحب نشأ من الراحة اللي لقيتها معاها».

وكان سر استمرار الحب والزواج هو تقدير الزوجين لبعضهما البعض، فبعد أن مرت فترة حرب أكتوبر، تزوج الدكتور هاني الناظر بالدكتورة عزة سري الدين، وكان التفاهم سر استمرار علاقتهما قائلًا: «مفيش بيت مفهوش مشاكل بس الحكاية تقدير كل واحد فينا للتاني، من أول يوم لحد دلوقتي كان في تقدير للمواقف، وكنا متفقين على حاجة واحدة لحد دلوقتي، مفيش بيت مفيهوش مشاكل بس جوا البيت احنا نحلها لا العيلة تعرف ولا الولاد».