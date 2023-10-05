أول متسابقة محجبة تنافس على لقب ملكة جمال مصر.. مروة حلمي تتألق بإطلالة مميزة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الحفل النهائي لمسابقة ملكة جمال مصر 2023 الفترة الماضية، ظهرت متسابقة محجبة تدعى مروة حلمي في الصفوف الأولى، مرتدية بيج مصنوع من التل وعلى رأسها تربون دون حجاب كامل، ما أثار تسأؤلا حول هوية الفتاة المحجبة التي فازت بلقب الوصيفة الثالثة.

معلومات عن أول محجبة في مسابقة ملكة جمال مصر

وتستعرض «هن» في هذا التقرير كافة المعلومات عن مروة حلمي أول متسابقة مححبة، وفقا لما تم ذكره عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي:

-تدعى مروة حلمي.

- تدرس بكلية الطب التطبيقي، جامعة 6 أكتوبر، تخصص أمراض دم وأورام.

- تنشر محتوى عن إيجابيات المجتمع والموضة على مواقع التواصل الاجتماعي.

- أول متسابقة محجبة في تاريخ مسابقات ملكات الجمال.

- تبلغ من العمر 28 عاما.

- حصلت على لقب بنت مصر.

-تأمل في تجربة العمل على مستوى الجمعيات الخيرية.

الفائزات بمسابقة ملكة جمال مصر

وخلال مسابقة ملكة جمال مصر 2023، حصلت 3 فتيات على اللقب، وهن شادن جلال «ملكة جمال مصر» لغير المتزوجات، نهلة خالد، خبيرة تسويق رقمي، لقب «سيدة جمال مصر» كأول متزوجة تحصل على اللقب بعد السماح بمشاركة المتزوجات والمحجبات في المسابقة لأول مرة في تاريخها.

وأُقيمت فعاليات حفل ختام «ملكة جمال مصر» بإحدى الفنادق الكبرى بالتجمع، لإعلان الفائزة باللقب، وذلك بحضور العديد من النجوم وعلى رأسهم الفنانة ليلي عز العرب وحورية فرغلي، وذلك بعد منافسة شديدة خاضتها المتسابقات استمرت 4 شهور.

منافسة قوية دخلت فيها المتسابقات خلال فترة المسابقة لاختيار صاحبة اللقب في النهاية، عقب مشاركتهن في العديد من الاختبارات والقيام بالكثير من الأنشطة الاجتماعية، والخيرية والتسويق للسياحة.