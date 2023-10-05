بعد وفاتها عن عمر تجاوز الـ 138 عاما.. من هي «مدلولة» أكبر معمرة عراقية؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الخميس، نبأ وفاة أكبر معمرة عراقية تجاوز عمرها 138 عامًا، وأمضت المسنة حياتها شرقي الناصرية، بمحافظة ذي قار، وعانت من أزمة صحية مؤخراً، أدت إلى وفاتها، وتستعرض «الوطن» بعض المعلومات عنها في السطور المقبلة.

وفاة أكبر معمرة عراقية تجاوز عمرها الـ138 عاما

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معلومات عن «مدلولة» العراقية

- معمرة عراقية تدعى مدلولة أو مدلوة محمد.

- من مواليد عام 1885.

- تزوجت 3 رجال.

- لديها ابن واحد لقى حتفه أثناء الحرب.

- تمتعت بذاكرة ونشاط ذهني حتى قبل وفاتها.

- عاشت حياة طبيعية لكنها شعرت بأعراض أزمة صحية.

- تدهورت حالتها الصحية نتيجة لتوقف عضلة القلب وتصلب الشرايين.

معمرة مصرية تجاوزت الـ115 عاما

116 عامًا هو عمر الحاجة رتيبة، عاشتها في قرية أبو شنب بالشرقية، وظلت بها حتى الآن، ولا تزال تتمتع بصحة جيدة، ولها 6 أبناء أكبرهم تبلغ من العمر 80 عامًا، وفضلت البقاء بمفردها والاعتناء بنفسها، وهي من عشاق شرب الشاي، وتهوى تناوله يوميًا باعتباره عادة مقدسة، فهي تعيش في منزلها حيث يعتاد أولادها زيارتها لرعايتها من حين لآخر.