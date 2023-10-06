هل تعرف عصير الأملا؟… إليك تأثيره في صحة الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الأملا من الفواكه ذات قيمة غذائية عالية، ومن أهمها مضادات الأكسدة وفيتامين سي، ولها خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا لذا توفر فوائد صحية مختلفة للجسم.

لذا نتعرف على تأثير تناول عصير الأملا على صحة الجسم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Health shots.

غني بفيتامين سي

يساعد فيتامين سي على تقوية جهاز المناعة، ومقاومة الأمراض، ومكافحة الالتهابات وتعزيز الصحة العامة، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، ويقي من خطر الإصابة بالسرطانات.

خصائص مضادة للالتهابات

تحتوي الأملا على مضادات الالتهابات التي تعمل على تقليل خطر الإصابة بها، كما أنها تقلل من الأعراض المصاحبة لها، وتقلل من الشعور بآلام المفاصل وتورمها.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يعمل عصير الأملا على تعزيز عمل الجهاز الهضمي، وتحفيز إفراز العصارة المعدية وتحسين امتصاص العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وتقلل من المشكلات الصحية التي قد تصيب الجهاز الهضمي ومن أبرزها عسر الهضم، والإمساك، وارتجاع المريء.

إدارة مستويات السكر في الدم

يعمل عصير الأملا على السيطرة في مستويات السكر في الدم، لذا سيكون خيار صحياً للحالات التي تعاني مرض السكري.

تعزيز صحة القلب

تعتبر فاكهة الأملا غنية بالألياف ومضادات الأكسدة مثل البوليفينول، التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول،وتحسين صحة القلب وحمايته من المخاطر الصحية التي يمكن أن تهدده.

التخلص من سموم الجسم

العناصر الغذائية الموجودة في عصير الأملا يساعد على التخلص من سموم الجسم، وبالتالي يساهم في تحسين الصحة العامة، ومد الجسم بالطاقة التي يحتاجها، لذا تناوله في الصباح اختيار مثالي.

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