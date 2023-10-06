الامارات | نهاية مأساوية لرجل سرق سيارة ورضيعاً وبنكاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشرطة إن رجلاً يشتبه في قيامه بسرقة سيارة في ولاية كونيتيكت الأميركية، وبداخلها طفل يبلغ من العمر 17 شهراً في المقعد الخلفي، ثم استخدم السيارة في سرقة بنك، وتوفي بعد أن اصطدمت السيارة بشجرة.

قالت السلطات إن الطفل كان مستيقظاً ومستجيباً بعد الحادث الذي وقع في وندسور شمال هارتفورد.

وقالت الشرطة في وندسور إنها تلقت بلاغاً بعد الساعة التاسعة صباحاً بقليل يوم الأربعاء، يفيد بأن شخصاً ما سرق سيارة من خارج مدرسة، وكان فيها طفل في المقعد الخلفي. وبعد فترة قصيرة، تلقت الشرطة تقارير منفصلة عن عملية سطو على بنك، واصطدام سيارة بشجرة، وفقاً لصحيفة هارتفورد كورانت. قال الضابط نيكولاس دالي: «بينما جمع الضباط المعلومات، أصبح من الواضح أن الحوادث مرتبطة ببعضها بعضاً».

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن المشتبه فيه سرق السيارة من أمام المدرسة قبل أن يسطو على البنك، ثم هرب واصطدم بشجرة، وكان الطفل لايزال في داخلها.