الامارات | النرويجي يون فوسه «كاتب الصمت» يحصد «نوبل الآداب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مُنحت جائزة نوبل الآداب 2023، أمس، للكاتب المسرحي النرويجي يون فوسه، عن عمله «المبتكر» الذي أعطى «صوتاً لما لا يمكن البوح به»، بحسب الأكاديمية السويدية القائمة على المكافأة العريقة. وكرّمت الأكاديمية السويدية الكاتب البالغ 64 عاماً «لمسرحياته المبتكرة وأعماله النثرية التي تعطي صوتاً لما لا يمكن البوح به».

يون فوسه، المولود في 29 سبتمبر 1959 في هوغيسوند بالنرويج، هو كاتب متنوع الاهتمامات، ذو توجه نخبوي. مع ذلك، فهو من أكثر الكتّاب الأحياء الذين تُؤدى مسرحياتهم في أوروبا، وحقّق كتابه «الصمت» شهرة واسعة النطاق. وقال الأمين الدائم للأكاديمية السويدية ماتس مالم، بعد الإعلان عن هوية الفائز، إن يون فوسه تلقى النبأ «حين كان يقود سيارته عبر الريف باتجاه المضيق البحري شمال بيرغن في النرويج». وأوضح رئيس لجنة جائزة نوبل للآداب أندرس أولسون، أن فوسه يتمتع بحس «ابتكاري». ومثل سلفه اللامع في أدب النينورسك تاريي فيساس، يجمع فوسه في أعماله بين الروابط المحلية القوية.

ويتشارك فوسه في أعماله، المشابهة لأعمال سامويل بيكيت، في الرؤية المتشائمة لأسلافه، بمن فيهم توماس بيرنهارد وجورج تراكل، بحسب سيرة يون فوسه التي نشرتها الأكاديمية، وفي أحدث أعماله، وهي سباعية مقسمة إلى ثلاثة مجلدات. وكانت آخر مرة مُنحت فيها جائزة نوبل في الأدب لنرويجي عام 1928.