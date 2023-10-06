الامارات | «أصدقاء مرضى السرطان» بالعين تنظم يوماً سينمائياً للأطفال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظّم جمعية أصدقاء مرضى السرطان، بالتعاون مع «بريستول مايرز سكويب»، ومستشفى توام، يوماً سينمائياً مخصصاً للأطفال المصابين بالسرطان، وذلك في إطار فعاليات «الأسبوع العالمي للمريض»، وهو حدث سنوي تنظمه شركة «بريستول مايرز سكويب»، بهدف تعزيز التواصل وتجديد الالتزام بدعم وخدمة المرضى في جميع أنحاء العالم.

وتأتي هذه الخطوة المبتكرة لتنظيم فعالية سينمائية داخل جدران المستشفى، بهدف تقديم ملاذ جاذب بعيد عن الروتين والعلاجات الطبية، بما يسمح للمرضى الصغار بالبدء في رحلة سينمائية دون مغادرة غرفهم.

وقالت مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، عائشة عبدالله الملا: يحمل كل عمل من أعمال التعاطف والدعم والمؤازرة معنى كبيراً وأهمية لا تقدر بثمن في حياة مرضى السرطان، لذا، نحن نشيد ونؤيد بشدة هذا النوع هذه المبادرات، ونعترف بدورها المحوري في إعطاء القوة والدعم المعنوي اللازم لمحاربي السرطان في رحلتهم للتغلب على المرض.