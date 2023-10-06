الامارات | «الوصل» تدخل غينيس.. أكبر قبة تفاعلية غامرة في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت قبة الوصل رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، لتصبح أكبر قبة تفاعلية غامرة في العالم.

وكشفت مدينة إكسبو دبي عن تسجيل ساحة الوصل رقماً قياسياً تاريخياً أمس بحضور المدير الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، آمنة بالهول، والمحكم الرسمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، الوليد عثمان، وعدد من الإعلاميين.

وأكد فريق غينيس للأرقام القياسية تحقيق قبة الوصل لكل القوانين والقواعد المتصلة بهذا الإنجاز ليتم تسجيلها أكبر قبة تفاعلية غامرة في العالم.

وقال المحكم الرسمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، الوليد عثمان: «تقف ساحة الوصل شاهداً على التميز المعماري والبنية المميزة التي يتردد صداها لدى كل من حظي بشرف تجربتها. ويؤكد دخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية التزام إكسبو 2020، ومدينة إكسبو دبي، بالابتكار والتميز».

وشهدت ساحة الوصل، الواقعة في قلب إكسبو 2020 دبي النابض بالحياة، انطلاق أهم حدث حضاري وثقافي على مستوى العالم والتي تشكل جوهرة تاج إكسبو 2020 ، وتعلوها قبة فريدة من نوعها تجسد قصة نجاح إماراتية جديدة من الإبداع الإنساني.

ويبلغ قطر القبة 130 متراً وارتفاعها 67.5 متراً مثل ارتفاع مبنى مؤلف من 22 طابقاً، في حين يبلغ إجمالي طول القضبان الحديدية للقبة 13.6 كيلومتراً، ما يعادل طول برج خليفة 16 مرة.

كما يبلغ وزن القبة 350 طناً، وهو ما يقارب وزن طائرة إيرباص إيه 380 كتلك المستخدمة في طيران الإمارات، وقضبان القبة مزودة بمصابيح تعمل بتقنية الـ«إل إي دي»، ويغطي الساحة سقف من الصلب والقماش على شكل قبة استوحي تصميمه من شعار إكسبو 2020 دبي، وتمثل تلك القبة الأيقونية شاشة عرض عملاقة يمكن رؤيتها من الداخل والخارج بنطاق 360 درجة، لتكون ساحة الوصل القلب النابض لموقع إكسبو 2020 دبي.