فولة واتقسمت نصين.. ظهور جديد لسارة ومي نور الشريف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إحداهن تحمل ملامح الأب والأخرى تمتلك وجه الأم، حيث أثمرت رحلة الحب التي استمرت لسنوات طويلة بين الفنان الراحل نور الشريف والفنانة بوسي، عن «مي وسارة»، ولا تظهر سارة كثيرًا على السوشيال ميديا، بينما تعد مي أكثر نشاطًا عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» وشاركت الأخيرة صورة تجمعها بشقيقتها عبر صفحتها الرسمية في أحدث ظهور لهما، لتجذب تفاعل المئات من متابعيها وتعليقات الأصدقاء لهما بدوام الحب والود.

معلومات عن بنات نور الشريف بعد أحدث ظهور

بعد أحدث ظهور لبنات نور الشريف مي وسارة، تقدم السطور التالية أبرز المعلومات عنهما:

- مي نور الشريف، 42 عامًا، وتعمل في مجال التمثيل.

- ظهرت مي نور الشريف في أكثر من عمل فني أشهرها لعبة الانتقام، كما شاركت والدها في مسلسل «الدالي» وغيرها من المسلسلات.

- تظهر مي نور الشريف عبر منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام» بشكل مستمر، ويتابعها أكثر من 400 ألف شخص.

-أما سارة الشريف، فلا تنشر الكثير من المعلومات عنها، وتحافظ على خصوصيتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، عملت مساعد مخرج في بعض الأعمال الفنية من ضمنها مسلسل الرجل الأخر ومسلسل ما تخافوش.

كيف تحدث الراحل نور الشريف عن بناته؟

وفي إحدى اللقاءات التلفزيونية تحدث الراحل نور الشريف عن حبه لابنتيه مي وسارة، عندما سُئل عنهن قائلًا: «مكنش عندي مشكلة اني معنديش ولاد، هما فيهم خصال أجمل من الولد، الولد لما يكبر هينزل يلعب في الشارع، ولما يتجوز هتيجي واحدة تاخده لبيت تاني، لكن البنت لما تكبر هتتجوز وتجيب راجل للعيلة، في فرق كبير بين الاتنين، اللي اتغير فيا بعد ولادتهم بقى عندي كابوس تأمين مستقبلهم، بحلم انهم يتجوزوا بس دا مش هيشيل المسؤولية عايز اطمن عليهم، زي ما بيقولوا هم البنات للممات».

أحدث ظهور لبنات نور الشريف

عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» شاركت مي نور الشريف صورة تجمعها بشقيقتها المخرجة سارة الشريف، وعلقت عليها قائلة: «نعمة ربنا.. أختي حبيبتي»، واستكملت في نفس المنشور سعادتها بالطقس المعتدل والسماء الصافية حيث تسكن قائلة: «جمال القمر والسما، الحمد لله على جميع نعم ربنا».

وعبر عشرات التعليقات ومئات المتفاعلين على الصورة، علقت الفنانة سوسن بدر للشقيقتين قائلة: «بحبكم أووي، فهن بصحبة والدتهم بوسي آخر من تبقى من سيرة الراحل نور الشريف الذي شاركها الكثير من الأعمال الفنية منها مسلسل العطار والسبع بنات، الرحايا كما ظهرت أيضًا في الفيلم الذي كان من بطولته هو وزوجته بوسي حبيبي دائمًا».