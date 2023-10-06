طرق قضاء «ويك إند» مميز يساعد طفلك على المذاكرة.. «تزيد نشاطه»

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع بداية الدراسة ينتظر الأطفال الويك إند في نهاية الأسبوع لقضاء عطلتهم بالفسح والخروجات، لأنها تصفي ذهنهم، ويبدأون بعدها الأسبوع الدراسي بنشاط وحماس، ونستعرض في السطور التالية أفكارًا لقضاء عطلة نهاية أسبوع مميزة، وفق موقع «kidshealth».

طرق قضاء ويك إند مميز مع طفلك:

يعد قضاء وقت ممتع مع أطفالك أمرًا مهمًا لأنه يساعد في تقوية الروابط بينكما، ويساعد في خلق بعض الذكريات الجميلة، ويعود للدراسة بعد يومين العطلة صافي الذهن، وفيما يلي بعض الطرق الفريدة والممتعة لقضاء عطلة نهاية أسبوع مثمرة مع أطفالك:

- خططي لتحويل المنزل لمشهد سينمائي مع أطفالك

سواء كانت ليلة الجمعة أو ليلة السبت، يمكنك دائمًا التخطيط لماراثون سينمائي مع طفلك وأصدقائه، إذ كان الطفل يحب الرسوم المتحركة ومشاهدة أفلام الرسوم المتحركة اللطيفة وتناول بعض الفشار بالزبدة، يمكنك بمساعدة زوجك جعل ليلة العطلة مميزة لأطفالكم من خلال تقسيم المهام السابقة، فيمكن لأحدكم إعداد بعض المأكولات الشهية بينما يتولي الآخر مسؤولية الحصول على بعض الوجبات الخفيفة والآيس كريم لتحسين تجربة الفيلم بشكل عام.

يمكن جعل عطلة نهاية الأسبوع سعيدة في مشاهدة الأفلام الأكثر إثارة أو تحويل الخطة إلى ليلة ألعاب، ويمكن للأطفال التنافس ضد والديهم بطريقة ممتعة ورياضية، وإذا كنت ترغب فقط في الاستمتاع بجلسة مشاهدة فيلم بسيطة مع أطفالك، فيمكنك طلب بعض البيتزا اللذيذة، وتشغيل فيلمهم المفضل في المشغل، وإفساح المجال أمام ليلة فيلم عائلية مليئة بالمرح بدلاً من ذلك.

- بناء قلعة ببطانية

يمكنك اللعب مع الأطفال وصناعة قلعة من البطانيات في غرفة النوم وذلك لأنها جزء مهم من طفولة الكثير من الناس، ولن تجعل القلعة طفلك مثل أمير أو أميرة القلعة فحسب، بل إنها أيضًا مكان رائع يمكنك الاستمتاع ببعض جلسات سرد القصص مع طفلك فيه؛ كل ما تحتاجه لقلعتك هو بعض الوسائد الناعمة والناعمة، وكومة من ملاءات السرير، وألعاب طفلك، أما الباقي يمكنك تركه لخيال طفلك وفي غضون دقائق معدودة، ستكون قلعة أحلامهم جاهزة.

- التخطيط لأمسية مليئة بالمرح

ويمكنك بعد ظهر يوم جمعة إحضار بيجامات قديمة بشخصيته الكرتونية المفضلة والاستمتاع بجلسة رسم على الوجه مليئة بالمرح، أو إضافة المرح من خلال جعل منطقة الدراسة الخاصة به مفعمة بالحيوية وجذابة ودعوته لجلسة رسم على الوجه، اسمح لطفلك بتجربة حريته الإبداعية من خلال السماح له برسم وجهك؛ حتى يمكنك طلاء وجوههم مرة أخرى وكمكافأة اصنع لهم وشمًا ملونًا، وبصرف النظر عن الرسم على الوجه، يمكنك أيضًا تجربة الرسم بالخضروات والأصابع على ورقة فارغة، أو الرسم على القماش والرسم على القمصان القديمة، وهذا النشاط الملون سيجعل طفلك سعيدًا حتى ولا تنس نشر صحيفة قديمة على الأرضيات.

- اخبزوا سويًا

إذا كان طفلك يحب المخبوزات فلا توجد فكرة أفضل من خبز بعض قطع بسكويت الشوكولاتة الساخنة واللذيذة والاستمتاع بها مع كوب دافئ من الحليب وهو لا يعد نشاط رائع للترابط فحسب، بل سيلعب دورًا مهمًا في تعزيز مهاراتهم الحركية.

وخلال حديثها لـ«هُن» قالت الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ مساعد الطب النفسي بطب الأزهر، إن الأنشطة التي تمارسها الأم مع الطفل في عطلة نهاية الأسبوع الخاصة به يمكنها أن تزيد نشاطه وتساهم في عودة للدراسة بذهن صافي.