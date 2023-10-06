الامارات | فنان مصري: عادل إمام غضب مني وقال لي "الوزراء بيسألوني أقول لهم مش عارف"؟ !

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الفنان المصري صلاح عبد الله، أن سبب غضب عادل إمام منه كان مسلسل الدالي، الذي شارك فيه مع الفنان الراحل نور الشريف. وقال عبد الله: "مسلسل "الدالي" كان عامل مشكلة، ومصر كلها كانت عايزة تعرف مين قتل ابن سعد الدالي".

وأضاف قائلًا: "عادل إمام كلّمني وسألني، قلت معرفش، وطبعًا بهدلني في التليفون وقال أنا عادل إمام الوزراء بيسألوني أقول لهم مش عارف؟! لكن كان لازم نحافظ على السر لآخر المسلسل".

وخلال لقاء تلفزيوني أكد صلاح عبد الله على إن عمله في مسلسل "الدالي" كان من المحطات الهامة في مسيرته الفنية. وتحدث عبد الله خلال اللقاء أيضًا عن بداية علاقته بنور الشريف فقال: "بداية علاقتي بنور الشريف وتواصلنا كانت أدوار صغيرة في "31 أشغال"، و"كتيبة الإعدام"، و"قلب الليل"، وشوفت احتضانه القوي للمواهب الجديدة".

وتابع قائلًا: "بعدها دخلنا مسلسل "الدالي"، وأعتبره مشاركة لنور الشريف في البطولة".