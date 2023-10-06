الامارات | 9 سنوات سجن لشاب بريطاني "نصحه" الذكاء الاصطناعي باغتيال الملكة !

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت، محكمة الجنايات بلندن، امس، حكما بالسجن ضد جاسوانت سينغ تشيل لمدة تسع سنوات بعد إدانته كأول شخص بعقوبة الخيانة منذ عام 1981.

وأقر جاسوانت تشيل البالغ من العمر 21 عاما، بأنه مذنب بالخيانة وبتهديد قتل الملكة الراحلة إليزابث الثانية بقوس ونشاب وحيازة سلاح هجومي عندما تسلل إلى قلعة وندزر في يوم عيد الميلاد المجيد قبل سنتين.

وخلال تقديم ملاحظته قبل إصدار الحكم قال القاضي هيليارد إن جاسوانت سعى إلى الانتقام من مذبحة في حديقة عامة في مدينة أمريتسار السيخية عام 1919 عندما أعطى الجينرال البريطاني رجينالد داير أوامره لإطلاق النار على المتجمعين.

واستمعت المحكمة إلى أن جاسوانت تشيل الذي كان يعمل في متجر سوبرماركت شجعه في الخطة "صديقة خيالية" تعمل بالذكاء الاصطناعي كما يعاني من بعض الاضطرابات العقلية.

وقال القاضي إن الشاب جاسوانت تشيل سيظل في مستشفى برودمور للأمراض النفسية شديد الحراسة لتلقي العلاج ثم نقله إلى السجن لاكمال ما تبقى من عقوبته.