الامارات | وفاة أقدم شخص حيّ في العالم: عجوز عراقية عمرها 138 عاماًً

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أقدم شخص حيّ في العالم: عجوز عراقية عمرها 138 عاماًً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي صباح امس في محافظة ذي قار جنوب العراق ما يعتبر أقدم شخص حيّ في العالم وهي عجوز عراقية تبلغ من العمر 138 عاماً.
وتشير شهادة وفاة المرأة الراحلة إلى أن "مدلولة منهل محمد" توفيت عن عمر 138 عاما.
وبحسب الوثيقة الصادرة عن السلطات العراقية، فإن مدلولة ولدت في 1 /7/ 1885.
وفي معلومة لم يتم التأكد منها تعدّ مدلولة هي أكبر المعمرين في العالم.
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