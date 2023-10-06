5 أدوات تساعدك على تقشير بشرتك كالمحترفين.. «تضمن لكِ عناية مثالية»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

في كثير من الأحيان، تعاني بعض السيدات وربات المنازل من الإرهاق، لذا تبحث عن وسائل العناية بالبشرة لمنع الشحوب والهالات السوداء، وامتلاك أدوات العناية بالبشرة المناسبة، يمكن أنّ يحدث فرقًا كبيرًا في صحة ومظهر بشرتك، وهناك 5 أشياء ينبغي أنّ تتوافر لديكِ لتساعدك على غسل بشرتك وتقشيرها وتجفيفها كالمحترفين، وفق ما ذكره الموقع الهندي «boldsky».

قطع من القطن والسليكون المخصصة للبشرة

الأصفاد الدائرية القطنية والسليكون المستخدمة لغسل وجهك، تمنح بشرتك العناية التي تستحقها، فهي مصممة بشكل مريح حول معصميك، مما يمنع الاحتكاك والشد القاسي على الوجه، فقط استخدميها لغسل وجهك جيدًا بالغسول المناسب له.

2. منشفة وجه مبللة

تعتبر منشفة الوجه المبللة من أساسيات العناية الكلاسيكية بالبشرة، فهي أفضل اختيار لإزالة المكياج والجلد الميت والشوائب، خاصة أنّ العرق والتلوث رفيقان دائمان على وجهك، لذا فإن منشفة الوجه الناعمة والرطبة هي أفضل رهان لكِ، لكن ضعيها بلطف على وجهك لتنظيفه دون تهييج.

3. رابطة الشعر

هي الحل للتخلص من كل هذا الشعر المتساقط، أبقِ الخصلات بعيدة عن وجهك في أثناء التنظيف والتقشير، وتعد طريقة بسيطة لكنها فعالة للتأكد من أن شعرك لن يلتصق ببشرتك.

4. مناشف ناعمة وذات قدرة على الامتصاص

بعد التنظيف والتقشير، تستحق بشرتك بعض الترطيب، جففيها باستخدام مناشف ناعمة ماصة، وتجنب الفرك بقوة، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تهيجها.

5. فرشاة تنظيف الوجه المصنوعة من السيليكون

فرشاة تنظيف الوجه المصنوعة من السيليكون، هي أداة رائعة لتنظيف بشرتك بعمق، تعمل شعيراتها الناعمة على تدليك وجهك بلطف في أثناء إزالة الجلد الميت والمكياج والزيوت الزائدة.