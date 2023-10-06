أعلنت ارتداء الحجاب في السعودية.. من هي المذيعة آلاء عبدالعزيز؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بابتسامة رقيقة ووجه بشوش ظهرت الإعلامية آلاء عبدالعزيز، بحجاب أسود في السعودية، أثناء أداء مناسك العمرة، إذ نشرت عدة صور بالحجاب في أراضي المملكة، علقت عليها: «قررت أكمل حياتي بالحجاب الذي يرضي الله»، لتنتشر الصور بشكل ملحوظ بين رواد التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن معلومات تخصها.

من هي آلاء عبد العزيز؟

خطفت آلاء عبدالعزيز الأنظار بعد ارتداء الحجاب في المملكة السعودية، ليتسأل الناس عن من هي المذيعة التي ارتدت الحجاب في المملكة العربية السعودية؟

وفق صفحتها على «فيسبوك»، اسمها الآء عبدالعزيز، من مواليد 1 مايو 1994، بمحافظة الإسكندرية.

- تخرجت في كلية الإعلام والاتصال من إحدى الجامعات الخاصة بالإسكندرية.

عملت آلاء، في عدة قنوات وقدمت برامج مختلفة أشهرها برنامج «الأكيلة»، كذلك قدمت برنامج «صباحك سكر مع آلاء»، وغيرها من البرامج.

وبعد الإنفصال عن زوجها واحتفالها بالخلع منه، تزوجت مرة أخرى، لكن ليست هناك معلومات متاحة عن زوجها الثاني.

إعلان ارتداء الحجاب

لم تتحدث آلاء عبدالعزيز، عن رغبتها في ارتداء الحجاب من قبل، مما جعل ارتدائها له في السعودية مفاجئة لمتابعيها، إذ انتشر الخبر بعد نشرها مجموعة من الصور بالحجاب أثناء أداء مناسك العمرة، وفي البداية اعتقد متابعيها أنها ارتدته لأداء العمره، ثم في منشور أخر شاركت صورتها منفردة معلقة عليها: «يهدي من يشاء بغير حساب.. الحمد لله رزقني الله بالحجاب»، مؤكدة رغبتها في الاستمرار في تلك الخطوة الجديدة: «رزقي على الله، دعواتكم لي بالثبات».

وبعد انتشار الخبر لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا ومئات التعليقات التي تدعوا لها بالثبات والإشادة بخطوتها الجديدة، ما جعلها تعلق على المنشور بكلمات تعبر عن سعادتها البالغة: «بجد مش قادرة أوصف مدى سعادتي بكم الرسائل والتهاني التى جائت لى وكل كومنت اتكتب بجد الله يفرحكم زي مافرحتوني الله يبارك في نفسكم الطيبة ويجازيكم كل خير، بشكر اللي فرحلى ودعالى شخص شخص، أحبكم في الله دعواتكم بالثباات»، وحتى الأن يتفاعل كثير من الناس من متابعيها عبر «فيسبوك» على الصورة متمنين لها الثبات.