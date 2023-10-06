نوع شاي يقلل من فرص الإصابة بمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت نتائج دراسة جديدة أجريت في جامعة أديلايد بأستراليا، بشرى سارة لمحبي الشاي الداكن.

وأوضحت أن تناوله يومي يخفض خطر الإصابة بالسكري بنسبة 47%، وفق ما ذكر موقع "هيلث داي".

وأضافت الدراسة إن شرب أي نوع من الشاي يقلل من فرص الإصابة بمقدمات السكري بنسبة 15%.

ويمر الشاي الداكن بعملية تخمير واسعة النطاق، وهو غني بالبكتيريا الصحية أو البروبيوتيك التي تحسن صحة الأمعاء.

واعتمدت الدراسة على بيانات 1923 شخصاً في الصين، أعمارهم بين 20 و80 عاماً، أبلغوا عن عدد المرات التي يشربون فيها الشاي، ونوعه، سواء كان أخضر أو أسود أو داكناً أو أي نوع آخر.

ثم قارن الباحثون وتيرة ونوع الشاي مع مستويات السكر في الدم أو الجلوكوز في البول، ومقاومة الأنسولين وحالة نسبة السكر في الدم.

وقالت النتائج: "أظهرت دراستنا لأول مرة أن شرب الشاي يرتبط بزيادة إفراز الجلوكوز في البول، ما قد يساهم أيضاً في فوائد السكر في الدم".

ولا يتخلص المصابون بالسكري من الغلوكوز الزائد في البول، لذلك يمكن أن ترتفع مستويات السكر في الدم، ولكن يبدو أن من يشربون الشاي الداكن بانتظام لديهم زيادات كبيرة في كمية السكر في البول.

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