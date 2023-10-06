الدوار عند الوقوف.. متى يكون خطيرا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الوقوف بسرعة كبيرة يمكن أن يجعلك تشعر بالدوار في كثير من الأحيان ولكن قد يكون ذلك علامة على ضرورة الذهاب إلى الطبيب.

ويعد الدوار أمرًا شائعًا وليس شيئًا يجب أن تقلق بشأنه بالضرورة، ويحدث رد الفعل المعروف طبيًا بانخفاض ضغط الدم الوضعي أو الانتصابي بسبب التغير السريع في وضعية جسمك.

ويمكن أن يفقدك توازنك أو يتسبب في تحول رؤيتك إلى اللون الأسود مؤقتًا، وذلك بسبب الانخفاض المؤقت في ضغط الدم، ما يقلل من وصول الدم والأكسجين إلى الدماغ، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

كما تنخفض إمدادات الدم إلى شبكية العين، ما يسبب ظلمة في الرؤية.

وقال الدكتور ستيفن يوراشيك طبيب أعصاب في جامعة كاليفورنيا: "عندما يقف الأشخاص، يتم سحب حوالي 300 إلى 800 سم مكعب من الدم في الساقين، ما يؤدي إلى انخفاض مؤقت في ضغط الدم".

ويتم اكتشاف هذا الانخفاض عن طريق الشرايين، ما يؤدي إلى استجابة الجسم بالكامل لتحقيق استقرار ضغط الدم.

وتنقبض الأوعية الدموية وعضلات ساقيك وبطنك، ويزداد معدل ضربات القلب، وعادة لا يسبب هذا أي أعراض واضحة، ولكن قد يستغرق الأمر وقتًا أطول حتى تستقر حالتك إذا كنت تعاني من الجفاف أو تشعر بالمرض، ومع ذلك، يمكن أن تكون مشكلة إذا كنت تواجهها بانتظام.

وقال يوراشيك: "قد يكون انخفاض ضغط الدم الوضعي مقلقًا بشكل خاص إذا استمر لأكثر من 3 دقائق من الوقوف".

وقد يكون هذا علامة على تلف الأعصاب في حالات نادرة، ما يؤثر في الجهاز العصبي اللاإرادي.

وقد يعني ذلك أيضًا أنك تعاني من انخفاض معدل ضربات القلب، أو نسبة السكر في الدم ، أو بعض أمراض الغدة الدرقية.

وتشمل الحالات الأخرى المرتبطة قصور القلب ونقص فيتامين ب 12 والإدمان على الكحول ومرض باركنسون والزهايمر وفقر الدم وتصلب الشرايين .

لذا إذا كنت قلقًا بشأن الأعراض، من الأفضل قياس ضغط دمك من قبل الطبيب المختص.

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