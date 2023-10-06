بعد تأكد إصابة هاني الناظر بخلايا سرطانية… متى يكون الصداع مؤشر خطر وعلاقته بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

إصابة الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية في المركز القومي للبحوث، بخلايا سرطانية أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما نشر نجله الدكتور محمد الناظر استشاري الجلدية، عبر حسابه الخاص "فيسبوك".

وشرح حالة والده قائلا " كان يعاني من صداع متزايد من حوالي أسبوع، الدكاترة شخصوا انه ممكن يكون فطر أو بكتريا، وبعد عمل عملية وأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرةوحاليا بنعمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسب"، مؤكدًا على شعور والده بالتعب الشديد، ويرجوا الدعاء له بالشفاء.

لذا في هذا الصدد، سوف نتعرف على الحالة التي يكون الصداع مؤشراً خطراً بها، وما هو نوع السرطان الذي يكشفه، وذلك وفقًا لما ذكره موقع" Cancer"، و"Healthonecares".

أنماط الصداع التي تستدعي القلق

هناك عدة عوامل يعتمد عليها الأطباء عند الإصابة بالصداع للكشف عن السبب، لذا يفضل معرفتها للحصول على الرعاية اللازمة، وتنقسم إلى ما يلي

1- موعد الشعور بالصداع، إذا كان يأتي في وقت محدد بشكل يومي أو متغير.

2-عدد المرات التي تعاني فيها من الصداع، إذا كان يوميًا، أو أسبوعيًا، أو شهريًا.

3- مدى تعرضك للمحفزات التي ينتج عنها الإصابة بالصداع، بما في ذلك الإضاءة القوية، والإصابة بنزلات البرد، أو تناول أطعمة معينة.

4- المدة التي يستمر فيها الصداع، تتراوح من دقائق إلى ساعات أم تصل لأيام، وهل تصاب بالصداع فجأة، ويختفي من تلقاء نفسه.

5- إذا كان لديك تاريخ مرضي مع السرطان، تشعر بالصداع مختلف لأول مرة.

متى يكون الصداع مؤشراً خطراً؟

- الإصابة بالصداع مباشرة بعد ممارسة الأنشطة الرياضية، أو العلاقة الحميمة.

- تصاب بالصداع على نحو مفاجئ ويكون شديدًا.

- الإصابة بالصداع الشديد بانتظام.

- يزداد الصداع حدة خلال الـ 24 ساعة.

- الشعور بالصداع في عين واحدة بالإضافة إلى تغير لونها إلى الأحمر.

أعراض خطيرة يجب مراقبتها مع الصداع

- المعاناة من صعوبة الكلام.

- عدم وضوح الرؤية.

- فقدان الوزن غير المبرر.

- الشعور بالارتباك.

- فقدان الذاكرة.

- وجود صعوبة في تحريك الذراع والساق.

- فقدان القدرة على التوازن.

- القيء الناتج عن الصداع.

- الشعور بالألم خلال المضغ.

علاقة الصداع بالسرطان

هناك بعض الأنواع من السرطان التي يكون أحد أعراضها الشعور بالصداع، وعادة ما يكون شديداً، تتمثل فيما يلي:

1- سرطانات الدماغ والحبل الشوكي.

2- أورام الغدة النخامية.

3- سرطان الحلق العلوي، ويسمى سرطان البلعوم الأنفي.

4- سرطان الغدد الليمفاوية.

5- السرطان الذي انتشر إلى الدماغ.

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