«مش الحب».. قصة حلم أجبر غادة عبد الرازق على الزواج في سن 17 عاما (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أمسية عائلية أطلت فيها الفنانة غادة عبدالرازق، رفقة ابنتها الوحيدة وحفيداتها، عبر شاشة «cbc»، في ضيافة الإعلامية منى الشاذلي، إذ كشفت الفنانة عن عديد من اسرار حياتها الأسرية والعملية، فضلًا عن علاقتها بابنتها وأحفادها في ظهور لافت خطف أنظار المتابعون.

غادة عبدالرازق تكشف أسرار حياتها

فتحت الفنانة غادة عبدالرازق خزائن أسرارها، إذ كشفت عن رحلتها مع العلاج النفسي، وقصة حلم أجبرها على الزواج في سن مبكر، وعلاقتها الخاصة بوالدتها، خاصة عقب وفاة والدها، وهي في عُمر 12 عاما، ليتركها مع والدتها وشقيقتها الكبرى «يسرية».

سر زواج غادة عبدالرازق مبكرا

كشفت غادة عبدالرازق، سبب زواجها المُبكر، في سن 17 عاما، إذ أوضحت أن حلمها وحلم الزواج، كان هدفة التحرر من المنزل، والخروج عن قواعده: «كان نفسي أخرج وأشوف الدنيا، بابا كان قافل علينا وماما كمان، وكنت عاوزة أخرج».

محاولة محاكاة شقيقتها الكبرى كان أكثر ما يؤرق غادة: «كنت بشوف يسرية أختي مخطوبة وبتخرج وتتفسح وأنا لا، لما مرة اتعزمنا في عيد ميلاد زوجي الأول، شافني واتمسك بيا وأنا 17 سنة وأنا كمان اتمسكت بيه، لأني عاوزة أخرج وأسافر».

معاناة غادة عبدالرازق مع المرض النفسي

تحدثت غادة عبدالرازق، عن معاناتها مع المرض النفسي، قائلة: «بقالي 30 سنة باخد علاج نفسي، وده مش عيب، المشكلة إن فيه حاجات مهما حصلت مقدرش أقولها لأقرب الناس ليا، ودي فايدة الدكتور النفسي».

رحلة علاج مع الأطباء النفسيين سردتها غادة، خلال اللقاء، متحدثة عن موقف غريب تعرضت لها: «من فترة رحت لطبيب نفسي شهير جدًا، عشان كان عندي مشكلة، أول ما دخلت العيادة لقيت الدكتور قاعد بيلف بالكرسي طول ما هو بيسألني وأنا أجاوبه، وفي الآخر قلت له: إيه رأيك يا دكتور».

وواصلت: «لقيته كتب لي روشتة أدوية كتير، وقالي خدى الأدوية دي لمدة أسبوعين وبعدين تعالي.. وأنا خارجة من عنده لقيته قاعد بردو بيلف بالكرسي، ده عصبني جدا»، مضيفة أنها تناولت الأدوية لمدة شهر، لكنها انتكست بعدها، وقررت ألا تذهب له مجددا.