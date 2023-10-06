الذكاء الاصطناعي في عالم الموضة.. هل يصبح بديلا لمصممي الأزياء؟

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

لا صوت يعلو فوق صوت تقنية الذكاء الاصطناعي التي اقتحمت كافة المجالات مؤخرا لتغير شكل الحياة ولتنبه العالم بمستقبلها، حيث من الممكن أن تكون بديلا عن القوى البشرية في بعض المجالات، وتوقع خبراء بإن يساعد الذكاء الاصطناعي في قطاع تصميم الأزياء، بعدما فاقت قدرته على تصميم ثوبا كاملا في 10 ثوان.

وأوضحت دراسة لشركة أمريكية للدراسات، أن مصممو الأزياء من الممكن أن يلجؤون لتقنية الذكاء الاصطناعي للتنبؤ باتجاهات الموضة قريبا، ومعرفة ما الذي يطلبه الجمهور في هذا العالم المليء بالتصميمات والمبدعين.

الذكاء الاصطناعي في عالم الموضة

وأشارت الدراسة التي نشرتها وسائل إعلام أجنبية، إلى أن برنامج الذكاء الاصطناعي في عالم الموضة، لا يمكن أن يكون بديلا عن المصممين بشكل كامل، بل يعتمد على الإلهام الأصلي للمصمم وأسلوبه الشخصي لإنتاج إبداعات فريدة، من خلال استخدام العديد من التقنيات، من بينها، استخلاص الألوان التي يمكنها التمييز بدقة بين أكثر من 2300 لون.

وكان مبتكر الذكاء الاصطناعي، قد صمم تطبيقا جديدا أطلق عليه «مساعد تصميم الأزياء التفاعلي القائم على الذكاء الاصطناعي»، حيث يساعد المصممين على إنتاج تصميمات أزياء أصلية عن طريق اكتشاف أهم عروض الأزياء في العالم، فضلا عن الأعلى مبيعا في المحلات وكذلك الأكثر انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما أجرى باحثون في كوريا دراسة أكدت أن البشر لديهم ميزة مقارنة بالذكاء الاصطناعي في تصميم الأزياء لكنه يمكن أن يكون عاملا مؤثرا ومساعدا في إبداعاتهم التصميمية من خلال اكتشاف الاتجاهات بشكل أكثر دقة عن طريق تفعيل البصمة الكربونية في صناعة الأزياء.

هل يصبح الذكاء الاصطناعي بديلا عن مصممي الأزياء؟

وتوصلت الدراسة إلى أن جميع المصممين سيكون لديهم القدرة على تصميم أزياء رائعة بمساعدة الذكاء الاصطناعي وسيصبحون أكثر احترافية، خاصة أنه من المرجح أن تضيف التقنية طبقة جديدة من التعقيد إلى الصناعة المتطورة، كما سيساعد في عملية التسويق بشكل أفضل ما يسمح للمصممين بالتنافس بشكل أكبر.

خبيرة الموضة شيرين كيروز، أكدت لـ«سكاي نيوز عربية»، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد البشر في إنتاج تصاميم مختلفة وجديدة لكنه لا يمكن أن يقوم بدورهم بشكل كام، حيث أن تقنية الذكاء الاصطناعي تستخدم الخوارزميات التي تؤثر إيجابيا على البيئة الإبداعية.

الذكاء الاصطناعي ومصممو الأزياء

وأكد كالفن وونغ مصمم برنامج الذكاء الاصطناعي، في حديث سابق لوكالة الصحافة الفرنسية، أن مصممي الأزياء يحملون على البرنامج رسوم الأنماط المطبعة والألوان التي تمكن التقنية من التعرف على عناصر التصميم بسهولة ما يجعلها أكثر سرعة ودقة واحترافية وستساعد في التعرف على أذواق الناس في اختيار الملابس.

وأوضح أنه بإمكان المصمم أن يصبح متحكما بالبرنامج لكن الأخير سيعمل على تسريع العملية كثير دون اتخاذ القرارات بدلا من المصمم.