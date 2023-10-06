بليزر المربعات: كيف ترتديه في مختلف المناسبات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يحتل البليزر بالمربعات، على عرش الموضة النسائية في خريف وشتاء 2023-2024، وتألقت به تشكيلات ماركات عالمية هذا الموسم، من ضمنها Alexander McQueen، و Saint Laurent Paris، وStella McCartney، و Other Stories.

وأوضحت مجلة “Elle” أنه يتسم بطابع كلاسيكي أنيق ويأتي هذا الموسم بقصّة أوفر سايز مع تسليط الضوء على الوسط ليمنح المرأة مظهر ساعة الرمل المفعم بالأنوثة.

وأضافت أن بليزر المربعات يتألق بدرجات البني الدافئة مع لمسات من البرتقالي الجذابة، والرمادي المحايدة.

وأشارت "Elle" إلى أنه يمكن تنسيقه مع بنطال أو تنورة بنفس النقشة مثل بدلة أو تايور للحصول على إطلالة تناسب العمل.

ويمكن الحصول على إطلالة كاجوال للحياة اليومية بتنسيقه مع بنطال جينز وقميص وحذاء بنعل مسطح.

ويمكن أيضاً تنسيقه مع بنطال ليجن وبلوفر ذي ياقة عالية للحصول على إطلالة كاجوال تغلفها الأناقة.

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