أعراض غير مريحة في المثانة تكشف هذه الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل :

هناك بعض الأعراض التي تظهر بشكل مفاجئ في المنطقة التناسلية لدى النساء، تتسبب في شعورهم بعد الراحة، وتؤثر على الأنشطة اليومية الخاصة بهم، كما أنهم يجهلون السبب وراء الإصابة بها.

لذا في التقرير التالي سوف نتعرف على الأعراض التي تظهر على المثانة، وإلى ماذا تشير، وفقًا لما ذكره موقع Oxfordurgentclinic.

التبول المتكرر

الرغبة المتكررة في التبول، عادة ما تكشف عن الإصابة بفرط نشاط المثانة، وعادة ما يحتاج إلى سرعة العلاج لتجنب المضاعفات، مع العلم أن بالإضافة إلى الأدوية يساعد النظام الغذائي على علاج المشكلة سريعًا.

ألم عند التبول

الشعور بالألم عند الذهاب إلى الحمام للتبول، واستمرت تلك المشكلات لعدة أيام، فهي تكون علامة على الإصابة بعدوى المسالك البولية، أو عند الإصابة بعدوى الكلى، لذا يفضل التواصل مع الطبيب المختص سريعًا لعلاجها.

التبول ليلًا بكثرة

الاستيقاظ من النوم والذهاب إلى الحمام كثيرًا من الأعراض المزعجة، وغالبًا ما تكون علامة على الإصابة بالتهاب المسالك البولية، أو الإصابة بالتهابات في الكلى، أو ظهور حصوات كلى، وفي الحالات الأكثر خطورة قد تكون علامة على الإصابة بسرطان البنكرياس.

تغير لون البول

ظهور البول غائم أو دموي غالبًا ما يكشف عن الإصابة بعدوى في الكلى أو المسالك البولية، وفي الحالات الأكثر حدة قد يكون علامة على الإصابة بأورام في المثانة، لذا الفحص المبكر يساعد على العلاج السريع وتجنب التعرض للخطر.

صعوبة التبول

عدم القدرة على عملية التبول، تكون علامة على الإصابة بالالتهابات التي تمنع البول من المرور، أو الإصابة بالعدوى المنقولة جنسيًا، أو الإصابة بالتهابات المهبل، لذا تتطلب الرعاية السريعة لتجنب تفاقم الأمر.

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