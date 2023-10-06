محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكوليسترول هو مادة دهنية طبيعية ينتجها الكبد، وهو ضروري لبناء خلايا الجسم والحفاظ عليها.

ومع ذلك، ارتفاع مستوياته عن المعدل الطبيعي يؤدي إلى تراكم الدهون في الشرايين، ما يسبب الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

لكن، هل تعلم ما تأثير ارتفاع الكوليسترول على الجهاز الهضمي؟

يعتبر الكوليسترول من الأمور الضرورية لصحة الجهاز الهضمي، حيث يساهم في إنتاج الصفراء، وهي المادة المسؤولة عن تكسير الأطعمة وامتصاص العناصر الغذائية في الأمعاء.

لذا يمكن أن تؤثر مستوياته المرتفعة على الجهاز الهضمي، حيث تساعد على تكوين حصوات المرارة، التي تتكون عندما يكون هناك خلل في مكونات الصفراء، وهو السائل الذي ينتجه الكبد للمساعدة على هضم الدهون، وفقًا لموقع "Thehealthsite".

تسبب هذه الحصوات انسداد القنوات الصفراوية، ما يؤدي إلى آلامًا شديدة في البطن، والغثيان، والتقيؤ، واضطرابات هضمية أخرى.

فضلا عن ذلك، يسبب ارتفاع مستوياته الإصابة بحالة تسمى مرض الكبد الدهني غير الكحولي، وينشأ عندما تتراكم الدهون في الكبد.

كما يمكن أن يتطور إلى حالة تسمى التهاب الكبد غير الكحولي (NASH)، والتي تسبب أعراض الجهاز الهضمي مثل عدم الراحة في البطن، والانتفاخ، والتغيرات في عادات الأمعاء.

ويؤثر ارتفاع الكوليسترول أيضًا بشكل غير مباشر على الجهاز الهضمي من خلال ارتباطه بالسمنة.

- كيفية خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة؟

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة 30 دقيقة.

الإقلاع عن التدخين.

اتباع نظام غذائي صحي، يشمل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

الحد من تناول الملح والسكر والدهون المشبعة.

اختيار الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والأفوكادو.

الحد من استهلاك الكحول.

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