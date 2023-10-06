المشروبات الغازية.. تجنبها إذا كنت من هذه الفئات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

المشروبات الغازية من أكثر المشروبات التجارية استهلاكا التي يتناولها كثير من الأشخاص بصفة منتظمة.

لكن، إذا كنت تعاني أياً من الحالات الصحية، فمن الضروري الحد من تناولها أو تجنبها تمامًا، وفقًا لما أوضح موقع "Healthline".

- مرضى السمنة

لاحتوائها على كمية عالية من السكريات والسعرات الحرارية، ما يساهم في زيادة الوزن.

- الذين يعانون مشكلات الأسنان

تؤدي المشروبات الغازية إلى تآكل مينا الأسنان، ما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالتسوس.

- مرضى السكري

الإفراط في تناول الفركتوز الموجود في المشروبات السكرية، يؤدي إلى زيادة مخاطر ارتفاع نسبة السكر بالدم.

- مرضى القلب

المشروبات المحلاة بالسكر تزيد عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، عن طريق زيادة الكوليسترول وضغط الدم.

- المصابون بالنقرس

يحدث النقرس عادة عندما تتبلور مستويات عالية من حمض البوليك في الدم.

والفركتوز الموجود في المشروبات الغازية هو الكربوهيدرات التي تسبب زيادة مستويات حمض البوليك، ومن ثم الإصابة بهذا المرض.

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