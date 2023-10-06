الأظافر الملكية تزين أصابع النساء في خريف وشتاء هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تُعد الأظافر جزءًا مهمًا من مظهر الإنسان، فهي تكمل الإطلالة وتضيف لمسة من الأناقة والجمال.

في الآونة الأخيرة، أصبح الاتجاه السائد في عالم الموضة هو الأظافر تتلألأ بألوان الأحجار الكريمة والذهب.

وتتلألأ الأظافر في خريف وشتاء 2023/2024 بألوان الأحجار الكريمة والذهب لتمنح المرأة إطلالة ملكية ساحرة تنطق بالفخامة والأبهة.

وأوضحت مجلة “Instyle” أن الأظافر تتألق هذا الموسم باللون الأحمر الياقوتي أو الأحمر الداكن المميز للعقيق أو الأخضر الزمردي أو البنفسجي المميز لحجر الإيوليت أو اللون البني الذهبي المميز للتوباز أو الأزرق الياقوتي لتصير الأظافر بمثابة جواهر متلألئة تأسر الألباب.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الأظافر تتلألأ هذا الموسم أيضا ببريق اللون الذهبي، ليس فقط في الحفلات والمناسبات، بل أيضا في الحياة اليومية. ولإطلالة مناسبة للحياة اليومية يمكن اللجوء إلى المانيكير الفرنسي؛ حيث يتم تزيين حافة الظفر بلون ذهبي.

وكبديل يمكن طلاء الأظافر بإحدى درجات اللون البني الدافئة مع طلاء ظفر واحد أو اثنين باللون الذهبي.

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