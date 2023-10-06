"كوارث لا حصر لها".. احذر استخدام الهاتف في المرحاض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يلجأ الكثير أثناء تواجدهم داخل المرحاض إلى استخدام الهاتف لتمضية الوقت، ولكن أحد الأطباء كشف أن هذا النشاط قد يعرضك لخطر بعض المشكلات الصحية الخطيرة.

وفي مقطع فيديو تم نشره على تطبيق "تيك توك" كشف طبيب الجهاز الهضمي الدكتور سوراب سيثي أن تصفح وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الجلوس في المرحاض يضع ضغطًا على المستقيم والشرج، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال سوراب : "هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل البواسير والشقوق الشرجية وهبوط المستقيم".

تابع: "يعاني الكثير من البواسير وهي عبارة عن كتل في مؤخرتك أو حولها بسبب تضخم الأوعية الدموية".

أضاف: "يمكن أن تكون بدون أعراض وتختفي في غضون أيام قليلة، ولكنها تسبب أيضًا الألم والانزعاج".

وفي بعض الحالات، قد تحتاج إلى زيارة الطبيب للحصول على كريمات لتخفيف الألم والحكة والتورم أو علاج الإمساك.

والشق الشرجي متشابه، ولكن بدلاً من تهيج الأوعية الدموية، فهو عبارة عن شق أو تمزق في بطانة القناة الشرجية، ويسبب الألم عند محاولة التبرز، ويستمر بضع ساعات ويسبب النزيف.

وتعد أخطر مشكلة صحية يمكن أن تنجم عن الجلوس في الحمام لفترة طويلة هي "هبوط المستقيم".

ويحدث هذا عندما ينزلق المستقيم، وهو جزء من الأمعاء الغليظة داخل فتحة الشرج.

وأضاف: "المشكلة الأخرى أيضا هي أن ذلك يجعلك أرضاً خصبة للبكتيريا".

ووجدت الدراسات أن الهاتف الذكي هو أكثر قذارة من مقعد المرحاض العام، لذا حاول تجنب التصفح أثناء وجودك في المرحاض."

أعراض البواسير:

وجود دم أحمر فاتح في البراز أو على ورق التواليت أو في وعاء المرحاض.

ألم وتهيج حول فتحة الشرج

تورم أو كتلة صلبة حول فتحة الشرج

حكة في منطقة الشرج

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