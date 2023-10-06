100 فتاة تتحولن لـ«زومبي» بسبب مرض غامض في مدرسة بكينيا.. ما القصة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو يظهر حركة غريبة لطالبات في مدرسة بشرق جنوب كينيا؛ يعتقد المشاهد للفيديو إنها جزء من مشهد تمثيلي لفيلم «زومبي»، لكنه في الحقيقة مرض غريب غير معروف أصاب قرابة 100 فتاة جعلهن جميعًا يعانين من مشكلة في الحركة، وغير قادرات على التحكم في الجزء السفلي من أجسادهن، وتسبب في إغلاق المدرسة مؤقتًا بعد دخول الفتيات للمستشفى، وفق موقع«ndtv» البريطاني.

تحول فتيات كينيا لـ«زومبي»

أصيبت أكثر من 90 طالبة في مدرسة سانت تيريزا إيريجي الثانوية للبنات في شرق جنوب كينيا بالشلل بسبب مرض غامض، عانت بسببه الفتيات من صعوبة في المشي وألم في الركبة، ما أدى إلى دخولهن المستشفى وكانت حركتهن تشبه «الزومبي»، الأمر الذي أثار الذعر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار الفيديو، وعلى الفور تم إرسال عينات من الدم والبول والبراز للاختبار، وإغلاق المدرسة مؤقتًا للتقييم.

بجانب الإجراءات السابقة من الكشف على الفتيات وإغلاق المدرسة؛ تحقق السلطات الصحية في كينيا في لغز التحول الناتج من مرض غامض بعد دخول ما يقرب من 100 تلميذة إلى المستشفى، وبحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فإن طالبات مدرسة إيريجي الثانوية للبنات في بلدة كاكاميدجا واجهن صعوبة في المشي واشتكين من آلام في الركبة.

تشنجات وشلل في الساق

وذكرت وسائل الإعلام، أن الفتيات كن يعانين من صعوبة في المشي، وشلل في الساق وتشنجات بسبب مرض غريب جعلهن مثل الزومبي، وتوقع بعض الناس أنه قد يكون هستيريا جماعية، وسرعان ما انتشر مقطع فيديو من المدرسة على الإنترنت يظهر فتيات يكافحن في المشي، ونشر أحد المستخدمين عبر منصة تبادل التدوينات القصيرة«X»، تويتر سابقًا، تعليقًا على الفيديو يقول: «لقد اندلعت حالة محتملة من الهستيريا الجماعية في مدرسة للفتيات في غرب كينيا، حيث أبلغت الفتيات أنهن غير قادرات على المشي».

ومن جانبه زار مسئول كبير بوزارة التعليم المدرسة، وأخبر أولياء الأمور أن الوضع تحت السيطرة، وقال إن الفصول الدراسية ستستمر كالمعتاد بالنسبة للتلاميذ الآخرين، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، كما قال جاريد أوبيرو، مدير التعليم الإقليمي، إن وزارة التعليم وحكومة المقاطعة وإدارة الصحة العامة تلتزم بمعالجة الأطفال، وتم إرسال عينات الدم والبول والبراز إلى المختبرات في كيسومو ونيروبي، وستأتي نتيجة العينة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.