لو عايش في فرنسا.. ستات مصر هتقولك تقضي على البق ازاي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من القلق يعيشها المواطنون في مدينة باريس، عقب انتشار حشرة بق الفراش، خلال الأيام الماضية، إذ عادت الحشرة تغزو البلاد بشكل كبير، خاصة في دور السينما، والقطارات فائقة السرعة ومترو الأنفاق، والعديد من المنازل، وفقا لما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية» نقلا عن صحفية «لو باريزيان».

وتعاني ربات المنازل من خطر وجود حشرة بق الفراش في المنزل، لصعوبة التخلص منه بسبب وضعها آلآف البيض، وسرعة انتشارها بشكل كبير، خاصة أنها عادًة ما توجد على سرير النوم، وبين الشقوق وخلف الآثاث، مع تركها آثارًا مزعجة وعلامات حمراء على جلد الإنسان، إذ تعيش على مص الدماء، وفقا لما ذكره الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة.

نصائح ستات مصر لجميلات فرنسا للقضاء على البق

مع أزمة انتشار البق في فرنسا، تسأل الكثير عن طرق التخلص منه، خاصة وأن الحشرة تحتاج لمتابعة دورية للتخلص منها بشكل نهائي، وهو ما كشفت عنه العديد من السيدات، عبر رواية تجاربهن مع بق الفراش.

وأكدت «منى . أ» 52 عامًا، إنها عانت من قبل من تجربة بق الفراش المنتشر في الغرف وبين الآثاث وفي الشقوق، إذ استغرق الأمر وقتًا طويلًا للتخلص منه: «اعتمدت على الرش من الأماكن المعتمدة، مع مراعاة السلامة والرش بشكل آمن، مع رش الأماكن بالنعناع الجاف والشطة لطرد الحشرة المزعجة».

بينما أوضحت «سماح . م» 29 عامًا، إن أشعة الشمس كانت أفضل حل لطرد حشرة بق الفراش، فضلًا عن استخدام الزيوت العطرية وخاصة النفاذة التي بدورها تطرد الحشرات.

ونصحت «أم عبدالله» بتغيير المفارش تمامًا، ووضع المراتب في الشمس لأيام، قبل رش الغرف بالمبيدات.

طرق التخلص من بق الفراش

وتعتمد العديد من السيدات وربات المنازل على رش الأعشاب والزيوت الطاردة لحشرة بق الفراش، وهناك العديد من النماذج، وفقًا لموقع «WikiHow» التي يمكن الاعتماد عليها.

التعرض للحرارة

قم بغسل كل الأشياء التي كانت موضع للبق، في درجة حرارة لا تقل عن 50، خاصة وأن الحشرة تموت في درجات الحرارة الباردة المجمدة، لكن يجب أن تتعرض الحشرة لهذه البرودة لمدة أسبوعين على الأقل.

استخدام مجفف الشعر أو المكنسة

البق لا يتحمل درجة الحرارة العالية، ولذلك يجب استخدام هذه الطريقة بشكل يومي.

الريحان

ضعي كمية كافية من الريحان في جميع أنحاء منزلك، فهو من النباتات ذات الروائح القوية والنفاذة التي لها قدرة على التخلص من البق ومنع تكاثره.

إدخال أشعة الشمس للمنزل

تهوية المنزل باستمرار، وبشكل جيد خاصة في الفترة الصباحية، حيث تساعد أشعة الشمس المباشرة على طرد الحشرة.

الجاز والكلور

رشي الكلور أو الجاز على المناطق المفتوحة، وفي جميع أنحاء المنزل، فمن المعروف أن البق لا يتحمل هذه الروائح.

النعناع والفلفل الحار

ضعي كمية من النعناع الأخضر والفلفل الحار بين فتحات الأبواب ومخارج المنزل، خاصة إن رائحتهما لا يتحملها البق.

سد الثقوب

قومي بسد التشققات والثقوب الموجودة داخل الأبواب التي يعيش فيها البق، ويضع بيضه فيه.