10 أطعمة تسبب تجلط الدم في الشرايين.. توقف عنها فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تجلط الدم هو عملية طبيعية تحدث في الجسم لوقف النزيف، ومع ذلك، يمكن أن يكون خطيرًا إذا حدث في الشرايين، ما يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وهناك عديد من الأطعمة التي تُزيد خطر تجلط الدم في الشرايين، وتسبب التهابًا طويل الأمد قد يهيئ الجسم للإصابة بمرض خطير.

وهذا بدوره يمنع الدم من التحرك بشكل سليم، أو يمنع قدرته على التجلط، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ولذلك، ينصح أي شخص يرغب في تقليل خطر الإصابة بتجلط الأوردة العميقة بالابتعاد عن:

الأطعمة المكررة أو المصنعة مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض.

الأطعمة المعبأة مسبقًا.

الوجبات السريعة.

المعجنات، والبسكويت.

البطاطس المقلية.

المشروبات الغازية.

المشروبات السكرية الأخرى.

الحلوى.

السمن.

اللحوم الحمراء والمصنعة.

هذه الأطعمة تزيد أيضاً من ارتفاع نسبة السكر في الدم، ما يسبب خللاً في عملية التخثر، كما يقلل أيضًا من قدرة الجسم على إذابة هذه الجلطات بشكل طبيعي.

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