مع عودة الدراسة.. كيف تبعد طفلك عن "السوشيال ميديا" وقت المذاكرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

مع عودة الدراسة، يواجه كثيرون من الآباء صعوبة كبيرة في كيفية إبعاد أطفالهم عن مواقع التواصل الاجتماعي أثناء المذاكرة، حيث يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي مصدرا كبيرا للإغراء، خاصة للأطفال الذين يقضون الكثير من الوقت على الإنترنت.

وقدمت الدكتورة إيمان عبدالله استشاري العلاقات الأسرية والنفسية طرق للتغلب على العادات السيئة التي تشغل الطفل عن واجباته المنزلية.

وقالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الأم يجب أن تكون ذكية في خلق جو أسري مناسب للدراسة في أوقات محددة، ولكن إذا كان الطفل مهووسا بالإنترنت عليك استخدام بعض العبارات التي تشعر الطفل بضرورة تحمله المسؤولية ، مثل "النت ضعيف"، "الاشتراك قرب يخلص"، "هيبقى في أزمة في الفلوس معانا لو شحناه مرة تانية ".

وأضافت أن أمكن عليك وضع برامج مراقبة الطفل عند استخدامه السوشيال، بالإضافة لوضع أوقات محددة للجلوس على الهاتف وفصل النت بشكل نهائي حتى انتهاء المذاكرة.

ونصحت باختيار ألعاب وبرامج مناسبة للطفل عند جلوسه على الهاتف، لضمان سلامة عقله، لافتة أن الجلوس لساعات طويلة يضعف الذاكرة.

وأضافت عدة نصائح يجب على الآباء القيام بها للتغلب على السوشيال والإنترنت ، وتتمثل فيما يلي:

１- الاتفاق مع الطفل على موعد محدد للتصفح على الإنترنت، بشرط أن تكون أشياء هادفة.

２- إخبار الطفل عن إيجابيات السوشيال ومساوئها.

３- تحذير الطفل من التصفح على منصات غير هادفة للحفاظ على عقله.

４- إخبار الطفل على الفوائد العلمية والعملية التي يمكن الاستفادة بها عبر الإنترنت.

５- جعل الطفل يشعر بالرغبة في المذاكرة عن طريق الدعم والتحدث عن الدراسة بشكل جيد وأنها تصنع من الطفل شخصا ذو أهمية كبيرة.

６- تقديم العروض الجيدة للطفل والتي تشعره بالسعادة بعد الدراسة مثل عمل طعام مفضل له، أو الخروج لممارسة نشاط يحبه.

７- إخبار الطفل أنه ليس من الضروري اصطحاب الهاتف في كل مكان، مثل التجمعات عند الأقارب، والخروج لمشاهدة السينما وغيرها.

８- اكتشاف موهبة الطفل مثل الرسومات وغيرها.

واختتمت يجب وضع فواصل بين كل مادة ومادة لأن العقل يتوقف بعد ٣٠ دقيقة من المذاكرة، بالإضافة لتخصيص وقت معين للطفل لممارسة كافة النشاطات، وتنظيم نومه جيدا، معقبا يجب مشاركة الطفل في كل مهام المنزل حتى عند النزول لشراء مستلزمات المنزل وبهذه الطرق لا ينشغل عقل الطفل بالكامل على السوشيال.

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