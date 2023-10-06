كيف تتفادى حساسية الصدر مع تغير الفصول بطرق منزلية سهلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يقول الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن استنشاق شاي الأعشاب الطبيعية قبل شربها وتعزيز المناعة، يساعد على تفادي حساسية الصدر.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أشار إلى أن هناك عدة طرق مهمة يجب اتباعها للحفاظ على صحتك من حساسية الصدر تتمثل فيما يلي:

• البقاء في المنزل.

• تجنب الاتصال بالآخرين حتى التحسن.

• شرب الكثير من السوائل، خاصة الماء غير البارد.

• تجنب مسببات الحساسية.

• تناول مسكنات الألم، ما عدا الأسبرين للأطفال دون سن ١٨.

• تجنب التدخين وأماكن المدخنين

• تنظيف الأنف بمحلول الماء المالح.

•شرب السوائل بوفرة .

وأضاف أن الأولوية للماء وعصائر الفاكهة الطبيعية مما يساعد على تعزيز المناعة، والخلاص من الإفرازات المتراكمة والبلغم.

تناول الشوربة

ونصح بتناول الشوربة لأنها تساعد على تخفيف احتقان وتنظيف الجيوب الأنفية، مثل شوربة دجاج مضاف إليها بعض الخضروات والأعشاب الطازجة، مع تناولها واستنشاق البخار الناتج عنها.

شرب الشاي

١- شاي الزنجبيل مع الليمون المحلى بعسل النحل مشروب طبيعي فعال يعزز المناعة.

٢- شاي الزنجبيل مفيد للجيوب الأنفية حيث يوفر مضادات الأكسدة ومضادات الجراثيم ومضادات الالتهابات ومضادات الحساسية الطبيعية.

٣- تناول شاي الزعتر، والبابونج، وأوراق الزعتر، وأوراق ميليسا، وثمار الشمر، وجذر العرقسوس، والبردقوش، والكركم، والقرفة، والينسون، والنعناع، والحلبة، بالإضافة لورق الجوافة، والريحان، والشاي الأخضر، والقرنفل.

وقدم بعض النصائح لمرضى الحساسية تشمل ما الآتي:

1. تجنب الأتربة قدر المستطاع.

2. عدم مغادرة المنزل خلال هبوب الرياح العاتية والعواصف المثيرة للرمال والأتربة.

3. تغيير الملابس التي تستخدم خارج المنزل وغسلها.

4. الاستحمام فور العودة إلى المنزل.

5. غسل الوجه واليدين فور الوصول للعمل أو مقر الدراسة.

6. تجنب نشر الملابس المغسولة خارج المنزل، لأنها تجمع الأتربة وحبوب اللقاح على الملابس والأغطية والفوط.

7. ارتداء كمام طبية جديدة حال الخروج من المنزل وتغييرها كل ٤ ساعات.

8. مسح الأسطح التي يتعدد لمسها كل ساعة بمطهر طبى.

9. تنظيف الأرضيات بمكنسة كهربائية ثم مسحها بمحلول الكلور المخفف 10% .

10. الغرغرة وغسل الأنف بمحلول ملحي معقم.

11. تنظيف التكييف أولاً بأول.

12. إحكام غلق النوافذ والأبواب.

13. الالتزام بعلاج الحساسية الموصوف من الطبيب لمعالج.

14. تناول أدوية علاج الحساسيات خاصة الوقائية التي تباعد بين فترات حدوث أزمات تحسسية.

15. تجنب فرك العين والأنف والجلد.

16. تجنب البخور والمعطرات

17. تجنب التدخين الذى يقلل المناعة، ويشل أو يدمر الأهداب التنفسية المنوط بها حماية مجرى الهواء داخل الجهاز التنفسى

18. شرب الماء والسوائل وشاي الأعشاب الطبيعية

19. عدم بلعبة الأدوية بدون استشارة الطبيب المعالج ، خاصة المضادات الحيوية والمسكنات وأدوية البرد التقليدية لما لوحظ من زيادة في الوفيات واضطراب المناعة .

نصائح لتنظيف منزلك

1. تنظيف الأرضيات والمفروشات بالمكنسة الكهربائية.

2. مسح الأسطح.

3. غسل كل ما تستطيع.

4. زيادة التهوية.

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