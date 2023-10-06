بعد تصدر "الفريدو" التريند.. كيف تعود علاقتك بـ"الإكس" من جديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تصدر مسلسل "الفريدو"، للفنانة إلهام شاهين، وأحمد فهمي قوائم الأكثر بحثا على محرك البحث "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي منذ عرضه وحتى اليوم.

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وتدور أحداثه حول فريد الذى يعود من إيطاليا لمصر للاهتمام بعمته التي تعانى من مرض ألزهايمر، ويبدأ في التواصل مع حبيبته السابقة، بعد انفصالها عن زوجها، فهل يمكن العودة مجددا لـ"الإكس"؟

كشفت الدكتورة إيمان عبدالله استشاري العلاقات النفسية والأسرية، عن علامات وطرق للعودة إلى الحبيب السابق، بعد الانفصال.

وقالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن هناك خطط يجب دراستها قبل العودة من جديد والرجوع، وتتمثل فيما يلي:

１- دراسة السبب الذي أدى إلى الانفصال بالسابق حتى لا نكرر الخطأ مجددا.

２- هل هناك تغير في الصفات التي كانت تزعجهم من بعض أم لا؟.

３- الاعتذار إذا كان هناك ضرورة للاعتذار على ما حدث بالسابق لأن ذلك يفتح أبواباً كثيرة للرجوع.

４- الخروج مع بعضهم البعض في مكان مفضل يساعدهم على استجماع الحب بينهم.

５-استعادة الثقة عن طريق توصيل للشخص دائما أنك تشعره بالأمان.

６-الإفصاح عن مشاعره وقول أشياء جديدة، في حياته.

７- تعويض الحبيب عن الفترة السابقة.

８- الاهتمام بالمظهر.

９- خلق طرق اتصال بينهم ترجعهم للذكريات الجميلة.

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