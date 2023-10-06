5 علامات تحذيرية لمرض السكري.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

مرض السكري هو حالة مزمنة تؤثر على كيفية معالجة الجسم للسكر (الجلوكوز)، يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تلف الأعصاب والأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المضاعفات الصحية الخطيرة.

هناك نوعان رئيسيان من مرض السكري: النوع الأول والنوع الثاني. يُصاب الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الأول بخلل في جهاز المناعة الذي يهاجم خلايا البنكرياس التي تنتج الأنسولين.

يُصاب الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الثاني بمقاومة الأنسولين، مما يعني أن خلايا الجسم لا تستجيب للأنسولين بشكل صحيح.

قد لا تظهر أعراض مرض السكري في البداية، ولكن مع مرور الوقت، يمكن أن تؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية.

من المهم أن تكون على دراية بالعلامات التحذيرية لمرض السكري حتى تتمكن من طلب العلاج في أسرع وقت ممكن.

فيما يلي 5 علامات تحذيرية لمرضى السكري، وفقا لما قاله محمد المنيسي استشاري الباطنة والكبد لـ"الخليج 365".

كثرة التبول

كثرة التبول هو أكثر الأعراض شيوعًا لأصحاب مرضى السكري، ويحدث ذلك لأن الجسم يحاول التخلص من السكر الزائد داخل الدم عن طريق التبول.

العطش الشديد

يشعر الأشخاص المصابون بالسكري بالعطش الشديد لأنهم يفقدون الكثير من السوائل من خلال التبول.

فقدان الوزن

يفقد الأشخاص المصابون بالسكري وزنهم غير المبرر لأن أجسامهم لا تستخدم السكر بشكل صحيح للحصول على الطاقة.

التعب والإرهاق الشديد

يشعر الأشخاص المصابون بالسكري بالتعب الشديد لأن أجسامهم لا تحصل على الطاقة التي تحتاجها.

تورم ونزيف اللثة

اللثة المنتفخة والنزيف هي علامة على وجود مرض السكري، فإن تلك الحالة تظهر بشكل أوضح في مستويات السكر بالدم فيكون لدى المريض مرتفعاً بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

نصائح طبية

- يجب عليك اتباع نظام غذائي صحي على التحكم في مستويات السكر في الدم وتحسين صحتك العامة.

- عليك بممارسة التمارين الرياضية على التحكم في مستويات السكر في الدم وتحسين صحتك العامة.

- يجب بأن تتابع صحتك بشكل عام، بما في ذلك ضغط الدم ومستويات الكوليسترول داخل الجسم.