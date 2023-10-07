ماذا يحدث للجسم عند تناول مشروبات الطاقة يوميا؟.. أمراض خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتناول الكثيرون مشروبات الطاقة باعتبارها بديلا للقهوة، وربما يجهلون المخاطر التي تشكلها عند تناولها، خاصة للأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، لما تحتويه من مواد كيميائية وسعرات حرارية عالية، تؤدي إلى حدوث نوبات صحية حرجة لمتناوليها في بعض الأحيان.

في هذا الشأن، قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن مشروبات الطاقة غير صحية لكافة الأعمار، خاصة وأنها انتشرت فى الآونة الأخيرة بشكل كبير اعتقادا أنها تمنح الجسم الطاقة.

مخاطر مشروبات الطاقة

وتابع الدكتور مجدي بدران، بأن هناك مخاطر كثيرة لمشروبات الطاقة، منها أنها غنية بالكافين وحمض التورين، وحصول جسم الإنسان على طاقة مرتفعة دون الحاجة إليها يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم، والصداع، وزيادة معدل نبضات القلب، وإدرار البول، وفقدان كمية من الفيتامينات التي تذوب في الماء، وزيادة مستوى السكر في الجسم.

ويسبب الإفراط في تناول مشروبات الطاقة الجفاف، وعدم انتظام ضربات القلب، وفشله، بالإضافة إلى الإحساس بضيق في الصدر والقلق والعصبية والأرق، وكذلك صعوبة النوم وتهيج المعدة، والغثيان والقيء، والتشنجات، وتلف الكلى.

مشروبات طبيعية بديلة عن مشروبات الطاقة

وأشار استشاري المناعة، إلى أن هناك مشروبات طبيعية بديلة عن مشروبات الطاقة مثل:

عصير التين الشوكي

يمنح الجسم الطاقة المناسبة للقيام بالجهد المطلوب، بالإضافة إلى تأثيره الإيجابي على وظائف الجسم، وارتفاع قيمته الغذائية، وأثره في خفض السكر المرتفع، وضغط الدم، وتنشيط حركة الأمعاء وتقليل امتصاص الدهون والسكر بعد الوجبات.

عصير القصب

يعد مصدراً فورياً للطاقة، ويسبب الراحة النفسية والهدوء.

عصير الليمون

من المشروبات الطبيعية البديلة لمشروبات الطاقة، ولا يقل أهمية عنها كونه غني بمضادات الأكسدة الطبيعية، التي تعمل على رفع كفاءة الدورة الدموية، والحماية من الشيخوخة.

وربطت بعض الدراسات بين الكافيين في مشروبات الطاقة، وزيادة الانتباه وحدة المزاج، فضلا عن سرعة رد الفعل والتحمل البدني، الذي ربما من الأسباب التي جعلت هذه المشروبات تحظى برواج، وفقا لما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية».